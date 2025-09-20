Argentina/EEUU.- Milei se reunirá con Trump en Nueva York el martes

MADRID, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, mantendrá un encuentro bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo martes por la mañana en Nueva York. "En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump", ha publicado este sábado la Cancillería argentina en un mensaje publicado en X.

El Gobierno argentino está negociando un préstamo de Estados Unidos para afrontar los vencimientos de deuda del año próximo y estabilizar el mercado, que ha llevado al dólar a una cotización superior a los 1500 pesos y la prima de riesgo por encima de los 1400 puntos.

El propio Milei destacaba el viernes desde Córdoba que están "trabajando muy fuertemente" para lograr este acuerdo y aseguraba que "estamos muy avanzados".

En abril el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, hizo una visita de diez horas a la Argentina coincidiendo con el levantamiento del 'cepo' cambiario para expresar su respaldo a la política económica del Gobierno de Milei.

"Si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el FSE", aseguró Bessent en referencia al Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro de Estados Unidos, una línea especial de crédito destinada a fortalecer reservas.

El domingo Milei partirá hacia Nueva York para participar en la sesión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Está previsto además que reciba el premio Global Citizen Award concedido por el Atlantic Council por las reformas económicas que impulsa en Argentina será el propio Bessent el que le entregue el premio.