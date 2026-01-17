Argentino Benavides gana en motos del Rally Dakar; Al-Attiyah logra sexta corona en autos

17 ene (Reuters) - El argentino Luciano Benavides se impuso en la categoría de motos del Rally Dakar por dos segundos, el margen más estrecho de la historia, después de que el estadounidense Ricky Brabec perdió el rumbo al final de la última etapa del sábado en Arabia Saudita.

El piloto de KTM, cuyo hermano mayor Kevin ganó el Dakar en 2021 y 2023, llegó segundo en la etapa de 105 kilómetros en el puerto saudí de Yanbu, en el mar Rojo, mientras que Brabec fue décimo.

En una agotadora prueba de resistencia de dos semanas y 8.000 kilómetros por caminos pedregosos, cañones y vastas extensiones de dunas desérticas, el bicampeón Brabec cometió su error a falta de pocos kilómetros.

El español Tosha Schareina terminó tercero en la general para Honda.

"Yo sentía que le iba a ganar, sentía que se podía, no sé, tenía esa sensación de adentro y la peleé todo el Dakar hasta el final", dijo Benavides, que estaba tres minutos y 20 segundos por detrás de Brabec tras la penúltima etapa del viernes.

"Es la mejor manera de ganar, no hay mejor manera, porque cuando las victorias son fáciles, por ahí uno piensa que ha sido más fácil, que no la ha luchado, pero yo la sufrí hasta el último kilómetro", agregó.

El estadounidense Skyler Howes fue cuarto en la general con Honda, por delante del campeón de 2025, el australiano Daniel Sanders, con una KTM. Sanders sufrió una caída en la décima etapa, pero se negó a retirarse y siguió corriendo pese a estar aquejado de una posible fractura de clavícula.

En la categoría de autos, Nasser Al-Attiyah ganó por sexta vez. Lideró la prueba junto a su copiloto belga Fabian Lurquin tras conseguir la 50ª victoria de etapa de su carrera, y no cometió ningún error al dar a Dacia su primera victoria en su segundo intento en esta prueba de dos semanas celebrada íntegramente en Arabia Saudita.

El qatarí de 55 años también ganó en 2011, 2015, 2019, 2022 y 2023.

Nani Roma, de Ford, terminó segundo, a nueve minutos y 42 segundos, y su compañero de equipo Mattias Ekstrom fue tercero tras ganar la última etapa.

El ganador del año pasado, el saudí Yazeed Al-Rajhi, se retiró en la primera semana por problemas mecánicos.

(Reporte de Alan Baldwin en Londres; editado en español por Carlos Serrano)