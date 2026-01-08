Argentino Benavides gana etapa del Dakar en motos, Sanders toma el mando de la general
El piloto argentino Luciano Benavides (KTM) se impuso en la quinta etapa del Rally Dakar en motos, por delante del chileno Ignacio Cornejo y del australiano-español Daniel Sanders, que se convierte en el nuevo líder de la clasificación general.
Benavides invirtió cuatro horas, cinco minutos y 16 segundos en recorrer los 356 km que separaban el vivac en que los participantes pasaron la noche y Hail, en el centro de Arabia Saudita, para firmar su primera victoria en la presente edición y la sexta en sus participaciones en el Dakar.
Particularidad de esta etapa, este jueves se disputó la segunda parte de un "maratón-refugio": los pilotos hicieron escala en un vivac minimalista, a la antigua, sin posibilidad de efectuar grandes reparaciones y, por tanto, sin asistencia técnica antes de reanudar la marcha este jueves.
El argentino aventajó en 3'51" en la meta a Cornejo y en 5'50" a Sanders.
El español Tosha Schareina, quien acabó como líder el miércoles, perdió 9'13" con respecto a vencedor y entregó el liderato provisional a Sanders.
En la general, ambos están separados por 1'59", mientras que el estadounidense Ricky Brabec es tercero, a solo tres segundos de Schareina.
Benavides, por su parte, escala a la 4ª posición, a 5'55 del nuevo líder, mientras que Cornejo es quinto, pero a más de 18 minutos y medio de Sanders.