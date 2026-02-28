Argentino Cerúndolo, eliminado del Abierto de Santiago frente al alemán Hanfmann

El tenista argentino Francisco Cerúndolo, número 19 del mundo, fue eliminado del Abierto de Santiago tras caer el sábado frente al alemán Yannick Hanfmann (81) por las semifinales del torneo ATP 250 realizado en Chile.

A sus 27 años, Cerúndolo, la mejor raqueta de Sudamérica en el escalafón de la ATP, buscaba su quinto título desde 2022, dos semanas después de consagrarse campeón del Abierto de Buenos Aires por primera vez.

Sin embargo, el alemán de 34 años dio la sorpresa y lo venció por 6-3 y 6-4. Hanfmann buscará el domingo el primer título de su carrera.

Cerúndolo "es un gran jugador y sabía que hoy tenía que dar lo mejor de mí, y lo hice. Estoy muy, muy contento", dijo el europeo a la transmisión oficial del torneo tras su victoria.

Su rival saldrá del duelo entre el argentino Sebastián Báez (52) y el italiano Luciano Darderi (21) que se disputará este sábado.

- Resultados del sábado en el torneo ATP de Santiago:

Hanfmann (GER) derrotó a Cerúndolo (ARG) por 6-3 y 6-4