Argentino cocca cierra ciclo como dt de bicampeón atlas en méxico

Ciudad de méxico, 23 sep (reuters) - el argentino diego cocca cerró el viernes su ciclo como director técnico del atlas en méxico, después de haber logrado el bicampeonato, argumentando que su decisión es lo mejor para el crecimiento del club.

El estratega de 50 años fue designado director técnico de los "Rojinegros" del Atlas en agosto del 2020 con el objetivo de salvar al equipo del descenso.

"Son momentos difíciles, pero de alegría y orgullo por todo lo que hemos hecho. Poder cerrar el ciclo de esta manera para mí es un privilegio, nos vamos mejores personas y mejores profesionales, así que creo que eso es invaluable, nos vamos orgullosos de poder dejarle a la institución estos trofeos", dijo Cocca con la voz entrecortada.

"No me interesa otro proyecto, no es por cansancio, lo que hacemos es porque estamos convencidos de que para el proyecto futbolístico es mejor renovar, y esto es parte del ciclo de vida, nadie es para siempre, nadie es imprescindible, nos sentimos orgullosos de todo lo que logramos, nos parece un buen momento y sobre todo cerrarlo de esta manera", aclaró.

Tras la llegada de Cocca y después de un inicio complicado, Atlas conquistó en diciembre del 2021 su segundo título después de 70 años al ganar a León la final del torneo Grita México A21, y cinco meses después logró el bicampeonato tras vencer a Pachuca en la serie final del torneo Grita México C22.

"Me quedo con lo positivo de todo y, por sobre todas las cosas, me quedo con el futuro del Atlas que es lo que más me interesa. Hoy dejamos el barco en un lugar de privilegio y nosotros tenemos que transitar otro camino", agregó Cocca.

"Quiero lo mejor para el club y estoy convencido que esto es lo mejor para la institución y con eso me basta, me siento orgulloso y feliz de tomar esta decisión. Es un momento de transición, pero no tengo duda de que cuando pase y veamos al club seguir creciendo nos vamos a sentir orgullosos y vamos a estar seguros de que la decisión fue buena", apuntó.

Cocca pondrá fin a su ciclo el 1 de octubre cuando Atlas juegue como local ante Necaxa en la decimoséptima y última jornada del torneo Apertura donde el club se ubica en el decimoséptimo y último lugar general con 10 puntos después de dos triunfos, cuatro empates y 10 derrotas.

"Que el sábado la gente venga y cerremos este ciclo exitoso de la mejor manera, con una fiesta", pidió Cocca. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)