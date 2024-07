Argentino di maría se retira del seleccionado argentino tras otro título en la copa américa

BUENOS AIRES, 14 jul (Reuters) - El delantero Ángel Di María tuvo el domingo su despedida del seleccionado argentino con el triunfo 1-0 en tiempo extra en la final de la Copa América ante Colombia, luego de una trayectoria en la que pasó de grandes frustraciones a convertirse en el principal ladero de Lionel Messi para alcanzar la cima.

"Fideo" se retiró de la selección con su cuarto título consecutivo entre las Copas América de 2021 ante Brasil y la de 2024, la finalísima intercontinental frente al campeón europeo Italia y el Mundial de Qatar con triunfo frente a Francia en 2022. También conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín.

En las finales anteriores, Di María sacó su mejor desempeño con goles decisivos, lo que lo llevó a ser reconocido por los aficionados y la prensa argentina tras ser objeto de críticas despiadadas cuando Argentina no lograba cumplir con las expectativas y perdía una final tras otra.

"La verdad que puedo decir lo mismo que venía diciendo, estaba escrito, era de esta manera, lo dije anoche en la cena, lo soñé, dije que era la última Copa, que se terminaba acá, soñé que llegábamos a la final, soñé que la ganábamos", dijo Di María tras el partido.

"No sé que decir, tengo tantas sensaciones hermosas en el cuerpo (...) Estoy eternamente agradecido a esta generación, me dio todo, y me voy de esta manera, qué mejor".

Atrás dejó años de frustraciones con varias lesiones y derrotas en partidos decisivos. De la final del Mundial de 2014 en Brasil que se perdió por una distensión muscular, las Copas América de 2015 y 2016 con derrotas ante Chile, y el bochorno del Mundial de Rusia en 2018, que marcó el quiebre para toda su generación.

"Parece fácil pero es muy difícil, lo sé porque viví del otro lado también durante 10, 11 años luchándola, no es fácil llegar a las finales y ganarlas, y ahora se está dando, en algún momento tenía que pasar. Seguir insistiendo, seguir peleándola, estos chicos me dieron todos", agregó el extremo.

El delantero de 36 años deja el seleccionado tras 145 partidos jugados, 31 goles y 32 asistencias, siendo el tercer futbolista con más presencias en el equipo detrás de Lionel Messi y Javier Mascherano.

"Antes algunos querían que me fuera y ahora quieren que continúe. Después de todo lo que he logrado con la selección, tengo la tranquilidad de decir basta", dijo Di María antes de su último encuentro en una entrevista con France Football. "Me duele porque la selección es donde me siento más feliz".

El sábado por la noche, previo a la final de la Copa América, el capitán Messi y el resto de sus compañeros agasajaron a Di María al entregarle una camiseta con el número 11 y la leyenda "Gracias Fideo".

"La vida me dio más de lo que alguna vez le pude pedir", dijo Messi en su cuenta de Instagram, junto a una foto con su compañero.

"¡¡Simplemente GRACIAS, Fideo!! No se puede decir más", indicó por su parte la cuenta oficial de X del seleccionado.

Di María inició su carrera en el fútbol argentino en el club Rosario Central, luego pasó por Benfica, Real Madrid, Manchester United y Juventus, y regresó al conjunto portugués a mediados de 2023, donde seguiría por una temporada más, según reportes de prensa. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Javier Leira)

