Argentino Díaz renuncia como DT de Olimpia tras siete partidos

ASUNCIÓN, 24 ago (Reuters) - El entrenador Ramón Díaz renunció el domingo a la conducción del club paraguayo Olimpia después de haberlo dirigido cinco semanas y siete partidos sin obtener buenos resultados.

"El fútbol necesita resultados, más estando en un equipo grande (...) los resultados no se dieron", dijo Díaz en una rueda de prensa al anunciar su dimisión después de la derrota de Olimpia frente a General Caballero 2-0 en el torneo local.

Díaz había asumido el cuerpo técnico junto a su hijo Emiliano el 17 de julio con el compromiso de mejorar el desempeño del equipo que quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores y tuvo un mal inicio en el torneo Clausura.

Olimpia, el único club paraguayo con trofeos internacionales, ganó dos partidos, empató dos y perdió tres durante la conducción del dúo argentino, que venía de haber dirigido al Corinthians de Brasil.

Díaz, ídolo de River Plate, fue entrenador de clubes en Argentina, México, Arabia Saudita, Egipto y Brasil. En Paraguay estuvo dos años al frente de la selección nacional hasta 2016 y un año en Libertad hasta 2020.

(Reporte de Daniela Desantis)