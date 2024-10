Argentino Gago descarta tener ofertas de Boca Juniors y afirma que se concentra en Chivas

Ciudad de méxico (ap) — chivas no se quedará sin entrenador en el torneo apertura de méxico. al menos por ahora.

El técnico argentino Fernando Gago descartó emigrar a Boca Juniors de su país como se rumoró toda la semana.

Gago, de 38 años, está en su segundo torneo al frente del Guadalajara y a unos meses de terminar el primer año de su contrato con el equipo rojiblanco.

“No tuve ninguna oferta, llamado, ni gente cercana, ni de mi entorno, no sé de dónde salieron las informaciones”, dijo Gago a la cadena Telemundo previo al derbi de la ciudad de Guadalajara ante el Atlas por la undécima fecha. “Fue una semana normal, previa a un clásico, con muchas emociones, sentimientos, que todos quieren jugar y ganarse un lugar”.

Boca se quedó sin entrenador a raíz de la renuncia de Diego Martínez la semana pasada, luego de una derrota ante Belgrano en Córdoba. Mariano Herrón será interino el domingo ante Argentinos Juniors.

Gago había negado acercamientos desde la semana pasada, pero el miércoles sostuvo una reunión con dirigentes del club mexicano y se especuló que estaría negociando su salida.

El contrato del argentino con Chivas le da a ambos la posibilidad de anularlo luego del primer año que se cumple en diciembre.

Hasta ahora ni el entrenador ni la dirigencia han hablado de una renovación, lo cual aceleró los rumores de que Gago se repatriaría.

“Todo puede pasar en el fútbol, hoy perdemos cinco partidos y puede que yo no esté más o puede ser que esté siete años acá, por eso siempre vivo ‘el hoy’”, dijo el argentino. “Soy muy claro con lo que pretendo, soy muy claro con el club y tengo comunicación constante, las cosas son muy claras y no sé por qué se instaló ese rumor. Yo tengo contrato con el club, no hubo ofrecimiento de nadie”.

Aunque no realizó pretemporada en su primer torneo en México, Gago condujo al equipo a las semifinales y actualmente lo tiene en zona de clasificación a la liguilla a pesar de que la dirigencia no realizó grandes contrataciones.

AP