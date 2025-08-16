Argentino Guede deja la dirección técnica del Puebla con la Leagues Cup por jugar

El argentino-español Pablo Guede fue destituido este viernes de la dirección técnica del Puebla del fútbol mexicano, tras sufrir una derrota ante el Atlético San Luis por el torneo local Apertura 2005 y con la Leagues Cup por jugar.

"Se terminó mi etapa en el Puebla", anunció Guede en la conferencia de prensa posterior al partido, en el que su equipo perdió 2-0 como local en el estadio Cuauhtémoc ante el Atlético San Luis, por la quinta jornada.

Tras sufrir su cuarta derrota en la liga local, el Puebla quedó con tres puntos en el decimosexto lugar de la clasificación y con la ofensiva más castigada con 14 goles en contra. En la cuarta fecha, el equipo poblano fue goleado 7-0 por los Tigres.

"Quiero agradecer a los jugadores que dejaron todo hasta el último momento. Esto es fútbol y los resultados no fueron los que queríamos", apuntó Guede.

"Le di un abrazo a todos los jugadores", detalló Guede al anunciar su separación del cargo. "También quiero agradecer a todos los que conforman el club: los empleados, los utileros, el doctor, los masajistas, que me hicieron el día a día muy fácil. Me voy con un montón de amigos".

Guede, de 50 años, asumió el mando del Puebla en el pasado torneo Clausura 2025. En total dirigió a La Franja en 21 partidos de liga y dejó un saldo de tres victorias, tres empates y 15 derrotas.

En un comunicado, el Puebla oficializó la salida de Guede "de común acuerdo" y designó como entrenador interino al también argentino Martín Bravo, quien dirigirá el partido del próximo miércoles contra el Seattle Sounders de Estados Unidos por los cuartos de final de la Leagues Cup.

Puebla es el segundo equipo que se queda sin entrenador en el actual torneo Apertura 2025, luego de que la semana anterior el Atlas viera partir al mexicano Gonzalo Pineda, quien presentó su renuncia.