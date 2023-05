Argentino Guzmán y francés Gignac, los bastiones de la época dorada de los Tigres

Los Tigres consiguieron su octavo título de liga en el fútbol mexicano al consagrarse campeones del torneo Clausura-2023 y lo hicieron con el portero argentino Nahuel Guzmán y el delantero francés André-Pierre Gignac, quienes han estado presentes en cinco de esas conquistas.

El domingo, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se levantaron de una desventaja de dos goles para vencer de visita en el estadio Akron a las Chivas del Guadalajara con marcador de 3-2 (mismo global) en tiempo extra.

Con 37 años de edad cada uno, Guzmán y Gignac fueron fundamentales para la memorable remontada de los felinos universitarios que meses atrás fueron señalados de ser un plantel que había dejado de ser competitivo por su alto promedio de edad.

Guzmán y Gignac han compartido créditos en los campeonatos de los torneos Apertura-2015, Apertura-2016, Apertura-2017, Clausura-2019 y Clausura-2023.

- La revancha del 'Patón' -

Proveniente de Newell's Old Boys, Nahuel Guzmán llegó al fútbol mexicano para los Tigres en el torneo Apertura-2014.

Desde entonces, el portero argentino es reconocido en México por su constancia, seguridad, liderazgo, y también por las controversias que ha causado por sus actitudes en la cancha y declaraciones.

En este torneo Clausura-2023, el 'Patón' impuso un nuevo récord de más partidos con la portería en cero en fases finales desde su llegada al fútbol mexicano. Su marca va en 26, la anterior era de 23.

Durante el partido de vuelta de la final, Guzmán tuvo al menos tres atajadas clave para la coronación de los felinos.

Ya como campeón, Guzmán emitió una declaración con referencia a la final del torneo Clausura-2017 que perdieron ante las Chivas. En aquella ocasión, el 'Patón' se quedó con la sensación de que el arbitraje los había perjudicado.

"Sentía que que nos habían quedado debiendo", dijo Guzmán y sobre la remontada, comentó que "la victoria de Tigres se dio de la manera que se tenía que dar Tigres y por lo menos en esta cancha está la deuda saldada".

- Gignac encendió la mecha -

Para André-Pierre Gignac los dos partidos de la final fueron complicados. En ambos juegos falló ante el arco oportunidades que parecían goles cantados.

No obstante, el francés dio el chispazo para detonar la remontada al cobrar de manera precisa un penal que se convirtió en su gol número 186 desde que llegó a los Tigres para el torneo Apertura-2015.

De esta manera, Gignac empató en el segundo lugar de la tabla de más goles en finales del fútbol mexicano al mexicano Carlos Hermosillo y al chileno Humberto Suazo con siete, y ahora, con contrato vigente hasta 2025, irá por el récord del paraguayo José Cardozo.

Sobre la manera en que los Tigres ganaron la final ante las Chivas, Gignac aseguró que "hemos sufrido todas las finales que hemos ganado, ahora conseguimos la octava con una mezcla de jugadores jóvenes y viejitos".

Asimismo, Gignac refrendó su compromiso con los Tigres: "Yo vine a hacer historia, no a una aventura y todo ese se convirtió en pasión, en amor y no me arrepiento para nada. Aún me quedan dos años de contrato y quiero ganar al menos un título más".

- Siboldi paga una deuda -

Por su lado, el uruguayo Robert Dante Siboldi escribió su nombre en la historia de los Tigres junto a los otros entrenadores que han ganado títulos de liga: su compatriota Carlos Miloc (dos campeonatos) y el brasileño Ricardo Ferretti (cinco campeonatos).

Siboldi fue el tercer director técnico de los Tigres después del argentino Diego Cocca, cesado por tomar a la selección mexicana, y el mexicano Marco Antonio Ruiz, destituido por resultados.

Con solo 10 partidos de liga al mando (tres de fase regular y siete de fase final), Siboldi hizo campeones a los Tigres.

"Ante tanta adversidad, ante tantos problemas durante todo el semestre, ¿qué puedo decir? Estoy orgulloso y me siento privilegiado", dijo Siboldi quien recordó que cuando era jugador tuvo un fracaso con Tigres en 1996.

"Este título es un para pagar un cachito de la deuda que tengo con el club de cuando descendimos".

Str/cl

AFP