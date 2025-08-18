Argentino Lucas Ocampos reaparece justo cuando en México arreciaban las críticas

Justo cuando en México reclamaban con sarcasmo por la intrascendencia de Lucas Ocampos, el extremo argentino se lució con un doblete en la victoria del Monterrey ante Mazatlán y fue el jugador extranjero más destacado de la quinta fecha del torneo Apertura 2025.

Ocampos fichó por los Rayados para el torneo Apertura 2024, en el que dio cuatro asistencias y marcó dos goles, el segundo de ellos en la final que perdieron ante el América.

Después, en el primer semestre de 2025, Ocampos tuvo un rendimiento discreto, sin goles ni asistencias, y los Rayados fracasaron en la Copa de Campeones de la Concacaf y en el Clausura local, así como en la Leagues Cup ya en el segundo semestre.

La semana pasada, en las inmediaciones de la sede de entrenamiento del Monterrey fueron colocados unos carteles con una fotografía de Ocampos y la leyenda "No localizado".

El anuncio señalaba que "el pasado 15 de diciembre de 2024, el joven Lucas Ariel Ocampos fue visto por última vez en el partido de ida de la final del fútbol mexicano entre el Monterrey y el América... fue lo último que se supo de su paradero".

Clave contra el Mazatlán

El Monterrey llegó el domingo a 12 puntos y alcanzó al Pachuca en el liderato del Apertura, gracias a la victoria de local por 3-2 sobre el Mazatlán con dos goles firmados por Ocampos. El segundo tanto del gaucho fue considerado uno de los mejores de la jornada.

Al minuto 26, Ocampos llegó al área rival de frente y conectó un potente disparo que fue rechazado por el portero, pero el argentino aprovechó el rebote para firmar el 2-1 parcial con un remate en el área chica.

Cerca del descanso, al 45+5, Ocampos recibió un pase por el sector izquierdo, entró al área con el balón dominado, hizo dos quiebres hacia el centro y marcó el 3-1 con un disparo a segundo palo.

Además de su doblete, el extremo argentino fue el mejor jugador del partido en duelos ganados con 10, en regates realizados con 3 de 3 y con 26 de 29 pases precisos.

Al final, Ocampos fue considerado por la Liga MX como el Jugador del Partido porque "encaminó el triunfo de Rayados" y por su "doblete con golazo incluido".

De inmediato en redes sociales hubo mensajes de reconocimiento para el atacante argentino como "me informan que Lucas Ocampos fue localizado" o "17 de agosto: el día en que regresó el Lucas Ocampos que conocíamos".

El español Domenec Torrent, director técnico de Monterrey, subrayó el aporte de Ocampos en la victoria: "Estamos felices por Lucas, especialmente, porque da la sensación de que lo estamos recuperando y por el equipo, porque era un partido complicado y ganamos tres puntos".

2Lucas estuvo entrenando muy bien toda la semana, pero no solo físicamente, sino con una actitud muy positiva", remató Torrent.