Argentino Milei reafirma apoyo a Israel y dice que el mundo "tiene la brújula moral desviada"

ASUNCIÓN, 17 sep (Reuters) - El presidente Javier Milei ratificó el miércoles en Asunción que Argentina abrirá su embajada en Jerusalén el próximo año, una medida de apoyo a Israel que consideró "fundamental" en momentos en que "gran parte de la comunidad internacional tiene la brújula moral desviada".

Una semana antes del debate en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Milei culminó una visita oficial de dos días a Paraguay con una intervención ante el Congreso en la que destacó las coincidencias de ambos países en su relacionamiento global y regional.

"Por ejemplo, Paraguay abrió su embajada en Jerusalén en diciembre de 2024, mientras que Argentina hará lo propio en 2026, tal cual lo hemos prometido", aseguró el mandatario.

"Esto es fundamental, no son muchos los países que se plantan firmes del lado del bien y de la verdad en tiempos en el que gran parte de la comunidad internacional tiene la brújula moral desviada", agregó.

Argentina fue uno de los 10 países que votó en contra de la "Declaración de Nueva York" aprobada por las Naciones Unidas el viernes, que apunta a revitalizar la solución de los dos estados para Israel y Palestina, sin la participación de Hamas. El documento obtuvo 142 votos a favor. (Reporte de Daniela Desantis, editado por Lucila Sigal)