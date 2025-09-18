Argentino Nahuel Guzmán alcanza 200 vallas invictas con Tigres en el fútbol mexicano

El portero argentino Nahuel Guzmán aumentó su prestigio en el fútbol mexicano al alcanzar 200 partidos sin recibir gol con los Tigres, luego del empate 0-0 ante las Chivas del Guadalajara por el torneo Apertura 2025.

"Somos afortunados de tener al mejor portero de la historia de esta liga", presumió Guido Pizarro, entrenador argentino de los Tigres, tras el partido contra las Chivas el miércoles por la noche.

En este partido pendiente de la primera jornada, el "Patón" Guzmán fue decisivo para que los felinos no recibieran gol al menos en dos claras oportunidades del Guadalajara.

Al minuto 58, en un mano a mano con el joven delantero mexicano Armando González, el arquero de 39 años hizo alarde de su oficio para achicar el ángulo de disparo y tapar el balón con la pierna izquierda.

Cuatro minutos después, Guzmán paró un penalti a una mano. "Un portero que impone", publicó la Liga MX en la red social junto con el video del tiro atajado por el arquero rosarino.

Con estas dos atajadas, más una ayuda del travesaño, Guzmán llegó a 200 partidos con la valla invicta como guardameta de los Tigres, donde ataja desde 2014.

De los 200 ceros en el arco felino, 162 corresponden a la liga mexicana, 20 a torneos de Concacaf, 5 a Copa Libertadores, 4 a partidos por el trofeo Campeón de Campeones de México, 4 a la Copa MX, 3 a la Leagues Cup, 1 a la Campeones Cup y 1 al Mundial de Clubes.

"Los números lo avalan, pero no solamente son los números, sino todo lo que ha transmitido durante toda su carrera en México", comentó Pizarro.

Al término del partido, algunos jugadores de Chivas se acercaron para felicitar y abrazar a Guzmán, como el portero rival Raúl Rangel y el histórico delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández.

El veterano portero argentino tiene contrato con Tigres hasta mediados de 2026 y cuenta con opción a un año más.

"Todavía le queda mucho recorrido para seguir aumentando esta marca, y ojalá que lo podamos ayudar", añadió Guido Pizarro.

Desde 2014 Nahuel Guzmán es el portero indiscutible en la que es considerada la época de oro de los Tigres, con los que ha ganado 10 campeonatos: cinco títulos de Liga, cuatro de Campeón de Campeones y una Liga de Campeones de la Concacaf.

str/ag