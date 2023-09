Nahuel Guzmán, arquero argentino de los Tigres, sobresalió en la séptima jornada del torneo Apertura-2023 del fútbol mexicano, disputada el fin de semana, al convertirse en el portero extranjero con más arcos en cero en la historia de la liga azteca desde 1922.

El sábado, los Tigres golearon 5-0 al Querétaro como locales en el estadio Universitario y el "Patón" Guzmán llegó a 140 partidos sin recibir gol en el campeonato mexicano.

"Es algo que me entusiasma, esto de alguna manera me indica que este es el camino, que sigo vigente", dijo Guzmán, de 37 años de edad, a la prensa mexicana.

Guzmán superó los 139 juegos sin recibir gol que registró su compatriota Federico Vilar quien en México atajó para Atlante, Morelia, Atlas y Tijuana. El tercer lugar en esta lista de porteros foráneos imbatidos corresponde al también argentino Hernán Cristante con 126 como guardián de los arcos de Toluca y Universidad de Guadalajara.

Apenas en mayo pasado, Guzmán, llegado al fútbol mexicano en 2014 proveniente del Newell’s Old Boys argentino, dejó también el récord de arcos en cero en partidos de fase final con 26.

"Son reconocimientos personales que te alimentan el ego, pero que no serían posibles sin la colaboración de mis compañeros, los que hoy están en activo y los que ya no están, y de cada uno de los cuerpos técnicos que me dieron la confianza", comentó el Patón Guzmán, quien tiene contrato con los Tigres hasta 2025.

- El brillante debut de Valoyes -

Los modestos Bravos de Juárez, que están causando sensación en este torneo con su irrupción en la parte alta de la clasificación, sorprendieron nuevamente con la presentación del atacante colombiano Diego Valoyes.

Con 26 años de edad y proveniente del club argentino Talleres de Córdoba, Valoyes debutó en la liga azteca el viernes y fue la pieza clave para el triunfo de los Bravos por 3-1 sobre el Mazatlán en el estadio Olímpico Benito Juárez.

El jugador originario de Cartagena anotó el primer gol del partido con un espectacular disparo desde los linderos del área y después dio dos asistencias.

"Ha sido un debut soñado, pero vamos a seguir trabajando para seguir aportando lo mejor al equipo", dijo Valoyes quien fue reconocido como el Jugador del Partido. "Es muy motivante para nosotros estar en los primeros lugares, pero apenas estamos en la mitad del torneo y tenemos los pies sobre la tierra".

- Canales se lució con doblete -

El mediocampista español Sergio Canales, quien llegó al Monterrey como el fichaje más destacado del torneo Apertura-2023, ya hizo sus primeros goles en el fútbol mexicano.

El domingo, los Rayados del Monterrey vencieron de visita a las Chivas del Guadalajara con marcador de 2-1 en el estadio Akron.

Canales, exjugador del Betis español, hizo los dos primeros goles del partido, el 1-0 lo marcó con un disparo desde la media luna del área al minuto 9 y el 2-0 con un penal al 36. La Liga MX designó al español como el Jugador del Partido.

