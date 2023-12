Nahuel Guzmán, portero argentino de los Tigres, sobresalió entre los jugadores extranjeros que participaron en las semifinales del torneo Apertura-2023, y con el pase de su equipo a la final aumentó sus marcas personales y quedó perfilado para romper otro récord en el fútbol mexicano.

El "Patón" Guzmán llegó a México en el torneo Apertura-2014. Desde entonces ha sido parte de la época dorada en la que los Tigres han ganado 10 títulos (cinco han sido de liga).

En el plano individual, Guzmán, quien fue fichado por los Tigres a los 28 años -actualmente tiene 37-, ha establecido marcas en la liga mexicana que incrementó en los dos partidos de la semifinal entre Tigres y Pumas.

En el partido de ida -jueves- no recibió gol y su equipo ganó 1-0 de visita, y en la vuelta -domingo- paró un penalti en el empate 1-1.

De esta manera, Guzmán es el portero extranjero con más arcos en cero en toda la historia del balompié azteca desde 1922, ahora con 144.

También es el guardameta -nacional o foráneo- con más juegos imbatido en las liguillas establecidas en la temporada 1970-71, ya con 28.

Además, el "Patón" incrementó su cuenta de más penales atajados como cancerbero de los Tigres, con 22 (la mitad han sido durante el partido).

- Por el récord de campeonatos -

En la historia del fútbol mexicano hay un triple empate entre los porteros extranjeros que más veces han ganado el título de liga, y lo comparten tres argentinos con cinco: Miguel Marín, Hernán Cristante y Nahuel Guzmán.

Marín jugó para Cruz Azul entre 1971 y 1981 y se consagró campeón en México en las temporadas 1971-72, 1972-74, 1973-74, 1978-79 y 1979-80.

Cristante tuvo tres etapas con Toluca, en las dos primeras no ganó nada, y después fue parte de una dinastía triunfadora que se coronó en los torneos Verano-1999, Verano-2000, Apertura-2002, Apertura-2005 y Apertura-2008.

Por su lado, Guzmán ha levantado con los Tigres los títulos del Apertura-2015, Apertura-2016, Apertura-2017, Clausura-2019 y Clausura-2023.

Desde su llegada al fútbol mexicano en 2014, Guzmán ha llegado a siete finales de liga como arquero de los Tigres, y en estos nueve años supera en este rubro a equipos de jerarquía como América (4 finales), Monterrey (3), Cruz Azul (2), Pumas (2) y Guadalajara (2).

El domingo tras lograr el pase a la final, Guzmán publicó en Instagram una historia dedicada a Jorge, su padre -dibujante de oficio- fallecido el 9 de diciembre de 2019: “Lo imagino feliz, orgulloso, ilusionado. No estoy seguro de qué estará haciendo. No sé que hay más allá, pero no tengo dudas de que nos acompaña siempre. Ayer se cumplieron cuatro años que se fue a pintar por ahí”.

Str/cl