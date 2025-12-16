Argentino Pablo Guede asume como DT de Alianza Lima

El argentino Pablo Guede asumió este martes la dirección técnica de Alianza Lima con la expectativa de ganar el campeonato peruano de 2026 y ser protagonista de la Copa Libertadores.

Guede, de 51 años, reemplaza al también argentino Néstor Gorosito, apartado del club tras fracasar en el intento de ganar el título local de 2025.

"Estoy muy ilusionado con el desafío de este año. El objetivo es salir campeón, es un reto superlindo por los 125 años de Alianza Lima", dijo Guede durante su presentación.

Destacó que le "gusta buscar el arco rival constantemente. Voy a tratar de implementarlo acá en Alianza, creo que tenemos todas las herramientas para poder lograrlo".

La última vez que Alianza Lima se coronó campeón peruano fue en 2022.

Alianza Lima jugará el 24 de enero un partido amistoso con Inter Miami de Lionel Messi en el estadio Alejandro Villanueva, en la capital peruana.

"Creo que es espectacular que el club le pueda regalar ese partido a los aficionados teniendo al mejor jugador del mundo", destacó Guede.