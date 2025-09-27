Argentino “Toto” Berizzo renuncia como DT de León en México

CIUDAD DE MÉXICO, 27 sep - El argentino Eduardo "Toto" Berizzo renunció el sábado como director técnico de León, un día después de que el club registró su cuarto partido consecutivo sin conocer el triunfo en el torneo Apertura del fútbol mexicano.

El viernes, Bravos de Ciudad Juárez derrotó 2-0 a León en el inicio de la undécima jornada del torneo Apertura, donde el equipo se ubica en el lugar 11 con 12 puntos después de tres triunfos, tres empates y cinco derrotas.

"En un acto de nobleza pocas veces visto en el fútbol, Eduardo Berizzo nos ha compartido que su etapa como director técnico del club León concluye, presentando su renuncia aceptada por el club, de común acuerdo", informó el club mexicano en un comunicado.

"Esta decisión, muy dolorosa para nosotros, honra la trayectoria personal y profesional de Eduardo: un hombre íntegro y lleno de valores deportivos, que siempre puso por delante las necesidades del grupo, del equipo, de los jugadores y de las personas que formamos parte de la institución, antes que las suyas", agregó.

El técnico argentino de 55 años fue nombrado estratega del León en septiembre de 2024, y al frente del equipo registró 15 triunfos, 11 empates y 18 derrotas. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)