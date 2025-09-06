Argentino Zeballos y español Granollers coronan año de ensueño con título dobles masculino Abierto EEUU

Por Janina Nuno Rios

NUEVA YORK, 6 sep (Reuters) - El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos salvaron tres puntos de partido el sábado en su camino hacia una dramática victoria sobre los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski en la final del dobles masculino del Abierto de Estados Unidos para sellar un segundo título de Grand Slam este año.

Los quintos cabezas de serie, que se impusieron por 3-6, 7-6(4) y 7-5, reafirmaron su dominio sobre los sextos preclasificados, a los que derrotaron para ganar su primer grande juntos en el Abierto de Francia en junio, antes de desbancarlos de nuevo en los cuartos de final de Wimbledon un mes después.

"Ha sido una batalla increíble", dijo Zeballos, de 40 años. "Estos partidos son tan injustos cuando hay un ganador y un perdedor. Ellos también lo hicieron genial y merecían ganar".

"Es increíble que acabamos de ganar el Abierto de Estados Unidos", agregó emocionado.

Granollers y Zeballos, que perdieron una final del Abierto de Estados Unidos en 2019, se encontraron a contrapié desde el principio bajo el techo de Arthur Ashe, cediendo el set inicial después de que un par de dobles faltas regalaran a los británicos el único quiebre para sacar una ventaja que sería definitiva.

Granollers y Zeballos se esforzaron al máximo en el segundo set, salvando tres puntos de ruptura desde un 40-0 abajo en el 3-3, y encadenaron cinco puntos consecutivos para lograr un juego crucial al saque.

El set se fue al "tie-break", donde una doble falta y un error en la red de Salisbury y Skupski dieron a Granollers y Zeballos la iniciativa para poner el partido 1-1.

El parcial decisivo fue una batalla de poder de saque hasta que los británicos consiguieron tres puntos de partido, pero se les escaparon cuando Granollers y Zeballos lograron mantener el servicio con garra.

Aprovechando el impulso, rompieron a sus rivales en el siguiente juego antes de servir para el campeonato, sellando el título en su segunda oportunidad tras una impresionante remontada.

"Enhorabuena a Marcel y Horacio, han sido mejores que nosotros este año", dijo Salisbury, que tiene tres títulos del Abierto de Estados Unidos junto al estadounidense Rajeev Ram. "Como en París, no se me ocurren dos hombres mejores frente los que competir". (Reporte de Janina Nuno Rios en Nueva York; Editado en español por Javier Leira)