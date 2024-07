argentinos aún sienten peso de alta inflación, que en junio fue del 4,6%

(Actualiza con dato oficial de inflación)

Por Miguel Lo Bianco y Claudia Martini

BUENOS AIRES, 12 jul (Reuters) - La racha de cinco meses de desaceleración de la inflación se cortó al registrar en junio un 4,6%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido el viernes, mientras los argentinos aún sienten el azote del alza de precios en medio de una grave crisis económica.

El dato oficial estuvo en línea con lo anticipado el jueves por el ministro de Economía, Luis Caputo, que había dicho que esperaba que la inflación del mes pasado "dé abajo de 5%" y fue menor a lo esperado por analistas en un sondeo de Reuters, que estimaban que el IPC registraría una variación del 5,1%.

Desde la asunción del presidente libertario Javier Milei a fines de 2023, Argentina registró una inflación decreciente, desde el 25,5% de diciembre hasta el 4,2% alcanzado en mayo, con lo que el dato de junio terminó con esa racha a la baja.

Pese a la caída de los últimos meses, los argentinos aún sufren el aumento de las tarifas de los servicios públicos y el transporte y recorren mercados en busca de precios accesibles de alimentos y ropa para mantenerse a flote con una inflación del 271,5% en los últimos 12 meses a junio, que empujó a la pobreza al 55% de la población.

"Una inflación de un 4% o un 5% y un aumento de tarifas del 200% (...) no sé cómo son esos valores", dijo Gustavo García, un peluquero de 47 años, mientras recorría el Mercado Central de frutas y verduras de las afueras de Buenos Aires.

"Dicen que bajan (los precios) cuando todo el mundo lo ve en las compras y en el día a día que (la inflación) es mucho más que un 4%, ojalá fuera un 4%. No creo que vaya de la mano de los aumentos salariales y los sueldos con los impuestos", agregó en relación a desalineación entre salarios e inflación.

Isidoro Recalde, un transportista de 67 años, coincidió en que la situación económica es difícil, pero apoyó la decisión del Gobierno de aumentar las tarifas de los servicios públicos.

"Yo consumo luz y consumo gas y era irrisorio lo que pagábamos antes, seamos realistas. En el día a día sí, aumentó y está complicada la cosa pero hay que darle para adelante porque pienso que se va a acomodar todo", dijo en el mismo mercado.

Desde que asumió el cargo en diciembre, Milei impulsó un ajuste del gasto del Estado sin precedentes en la historia del país por lo rápido y por los recortes que realizó en subsidios, aumento de impuestos y congelamiento de salarios estatales.

En un intento por superar una grave crisis económica, el presidente devaluó el peso local más del 50% luego de asumir y logró que la balanza fiscal y comercial mostraran resultados favorables en los primeros meses del año, pero los ajustes tuvieron repercusiones sociales por el aumento de la pobreza y el desempleo al 7,7% en el primer trimestre del año.

"Todos los días hay precios nuevos, no es que se está deteniendo (la inflación). Quizá mantienen el precio que ya había subido, pero no es que haya bajado. Ya subió y no bajó nunca más, es mentira que bajan los precios", dijo Emilia, una mujer de 65 años que no quiso revelar su apellido en un mercado de ropa. (Reporte de Miguel Lo Bianco y Claudia Martini; Escrito por Lucila Sigal; Editado por Walter Bianchi y Jorge Otaola)

Reuters