Argentinos Juniors avanza a cuartos de final de liga argentina con doblete de sobrino nieto de Maradona

BUENOS AIRES, 22 de noviembre - El sobrino nieto de Diego Maradona, Hernán López Muñoz, anotó un doblete y le dio a Argentinos Juniors la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura de Argentina al vencer el sábado 2-0 como visitante a Vélez Sarsfield.

López Muñoz, hijo de un sobrino del fallecido astro del fútbol, anotó sus goles a los 58 y 62 minutos en el partido de octavos de final disputado en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield.

El primero llegó a través de un preciso remate de larga distancia que ingresó abajo pegado al poste izquierdo, y el segundo lo anotó cuando elevó el balón ante la salida del portero Tomás Marchiori tras recibir un pase de Tomás Molina.

Vélez Sarsfield finalizó el partido con un hombre menos por la expulsión de Agustín Bouzat a los 74 minutos por cometer una falta a López Muñoz.

"Me quedo con el segundo (gol), para mi gusto fue el más lindo, y se dio para definir la historia, estoy muy feliz. Nos sentimos bien y con confianza, vamos paso a paso. Nos da igual el rival que nos toque", dijo López Muñoz a la televisión local.

Argentinos Juniors, el club en el que Maradona inició su carrera, espera al ganador del partido que jugarán el domingo Boca Juniors y Talleres de Córdoba.

En el otro partido del sábado, disputado en el estadio Madre de Ciudades de la provincia de Santiago del Estero, Central Córdoba remontó un gol en contra y venció 2-1 como local a San Lorenzo de Almagro.

San Lorenzo abrió el marcador a los 45 minutos a través de Facundo Gulli, mientras que el conjunto local se recuperó con tantos de Lucas Varaldo y del paraguayo José Florentín a los 67 y 91, respectivamente.

San Lorenzo terminó el encuentro con dos jugadores menos por las expulsiones del colombiano Jhohan Romaña y Nery Domínguez.

"Estoy muy feliz, fue un partido muy disputado los 90 minutos, contra un gran rival. Ahora, a pensar en el próximo partido que también va a ser una batalla", dijo Florentín tras la victoria.

En los cuartos de final, enfrentará al ganador del partido entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata que se jugará el domingo.

(Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco.)