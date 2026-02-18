ARGENTINOS-¿Qué dicen los analistas? Semana del 18 al 20 de febrero

BUENOS AIRES, 18 feb (Reuters) - Los mercados financieros de Argentina retoman su actividad tras el largo feriado de Carnaval, en momentos en que los inversores institucionales se mantienen cautos frente a temas políticos de alto impacto.

La reciente sanción del Senado a una cuestionada reforma laboral y la intervención a diario del Banco Central (BCRA) en la ronda cambiaria, tienen la atención de los operadores, en una semana donde se reportará oficialmente el resultado fiscal y la balanza comercial.

Analistas y operadores opinan sobre la coyuntura doméstica:

* "En un escenario de mayor volatilidad externa y sensibilidad local, los activos argentinos reflejan un mercado que sigue operando con cautela (...) El riesgo país de Argentina alrededor de los 500 puntos es coherente con un escenario de mejora, pero todavía no llega a grado de inversión y con restricciones externas abiertas", comentó Alexander Londoño, analista de ActivTrades.

Acotó que "sí hay margen para que baje, pero lo principal es que las reservas aumenten; sin eso, es más probable que siga lateral alrededor del umbral de 500 puntos, con episodios de volatilidad".

* "La continuidad en la acumulación (de reservas) por parte del Banco Central (BCRA) seguirá siendo el principal catalizador de los bonos soberanos en US$, y podría arrastrar al alza también a las acciones que, si bien muestran ganancias en lo que va del año, lucen moderadas considerando la compresión de riesgo país y la fortaleza del peso", dijo Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS.

* "La cosecha (del agro) luce sólida, y así se consolida la fortaleza del peso", sintetizó Max Capital.

* "Es relevante que el Gobierno diga que no se saldrá por ahora, a buscar deuda al mercado internacional. Con el pago (oficial) de los bonos se deberá hacer un seguimiento en el nivel de la reinversión, ya que desde el oficialismo se pretende generar escasez de oferta (de títulos), lo que ayudaría a la sube de los bonos y a que siga cayendo el riesgo país", comentó el economista Marcelo Rojas.

* "En el 2026 el BCRA lleva 29 ruedas consecutivas sumando más de 2.000 millones de US$, siendo el tercer mejor inicio de año de la última década. La inyección de liquidez resultante en más de 2,7 billones de pesos fue más que absorbido vía licitaciones del Tesoro, lo cual parece ser una estrategia monetaria conservadora dada la caída de la demanda de dinero típica de principios de año", dijo Roberto Geretto de Adcap.

"A pesar de las compras del BCRA el dólar se mostró a la baja, cayendo el tipo de cambio real multilateral a mínimos desde julio 2025. Esto se explica por la debilidad relativa del dólar a nivel global y flujos financieros vendedores en el mercado mayorista, en un contexto donde la aprobación de la reforma laboral en el Senado da señales de mayor gobernabilidad y reformas estructurales", sostuvo.

* "El mercado percibe el atraso del dólar" por obstáculos del "déficit cero" del Gobierno, afirmó en declaraciones periodísticas el economista Juan Carlos De Pablo, quien cuestionó el aumento sostenido de los precios por encima del 2% mensual.

* "El buen 'momentum' del mercado de cambios se sostiene por el mayor ingreso de divisas por préstamos financieros, menor dolarización de cartera que aprovechan las tasas de interés en moneda local y también por menor demanda de importaciones, esto último afectado por el menor nivel de actividad", dijo el agente de compensación y liquidación Cohen.

* "La revisión de cuentas del FMI presenta avances positivos tras la conclusión de la visita técnica, por lo que el organismo analiza un próximo desembolso de 1.000 millones de US$, lo que favorece la cuenta neta del Banco Central luego del pago de intereses", sostuvo Rava Bursátil.

Acotó que "la autoridad monetaria acumula compras de divisas por montos superiores a los previstos, con una cifra que supera los 2.000 millones de US$ en el año. En este marco, el Ministerio de Economía oficializó un canje de letras del Tesoro vinculadas al dólar para extender vencimientos inmediatos".

* "Se preserva una política monetaria restrictiva en busca de que la inflación vuelva a aflojar. Atentos a la respuesta que vaya evidenciando la demanda de dinero, es que la remonetización vigente esperando su turno, lo cual podría contribuir positivamente sobre la actividad económica", afirmó el economista Gustavo Ber.

* "La narrativa alrededor de la 'Inteligencia Artificial' (IA) pasó de optimismo concentrado en ganadores (2022-2024) a una búsqueda de equilibrio (2025), y ahora a miedo por disrupción, con inversores cuestionando si la 'IA' erosionará márgenes o negocios enteros en múltiples industrias. Probablemente en el camino sean castigadas 'injustamente' las acciones de algunas empresas, pero hoy domina la ansiedad general", dijo Delphos Investment.

