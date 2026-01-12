ARGENTINOS-¿Qué dicen los analistas sobre la economía argentina? Semana del 12 al 16 de enero

BUENOS AIRES, 12 ene (Reuters) - Analistas opinan sobre el futuro de la tercera economía de América Latina, luego del pago de unos US$ 4.300 millones a ⁠tenedores de bonos soberanos y con los ⁠ojos puestos en la nueva política monetaria del banco central (BCRA).

El martes, el ente de estadísticas Indec dará a conocer el dato de inflación de diciembre y el acumulado en 2025.

* "Mirando hacia adelante, las ⁠expectativas sobre ‌el escenario futuro se ​contaminan con la experiencia previa de los primeros dos años de gestión, tanto en sus aspectos positivos como en ​los que siembran dudas", dijo Juan Luis Bour, de la fundación FIEL.

"En lo positivo, la decisión firme de ‌mantener el equilibrio presupuestario global del gobierno federal es un activo que complementa ‌el objetivo de no emisión monetaria si ​no es para respaldar el crecimiento de la demanda de dinero" y "en el plano de las dudas aparece la dificultad en obtener apoyo político para las reformas que no comprometan el equilibrio fiscal ni el espíritu mismo de las reformas", agregó.

* "Las expectativas inflacionarias siguen tensionadas, ya que el mercado proyecta una inflación del 20,1% para 2026, duplicando ampliamente la meta oficial del 10,1% fijada en el Presupuesto Nacional", estimó Capital Markets Argentina (CMA).

* "El inicio de un nuevo esquema de acumulación de reservas basado en una intervención coordinada entre BCRA y Tesoro, a pesar de generar tensiones ⁠de corto plazo en el nivel de tasas, creemos que es el camino correcto para continuar en un sendero de compresión del riesgo país", ​dijo la consultora Delphos Investment.

* "La política económica enfrenta objetivos exigentes en simultáneo: refinanciar vencimientos de deuda, acumular reservas y sostener la actividad, todo sin recurrir a subas fuertes de tasas", señaló la Fundación Mediterránea.

" El desempeño de estos primeros meses condiciona el margen de maniobra para el resto del año", agregó.

* "El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur representa una gran oportunidad para las empresas argentinas, pero también requiere enfrentar un escenario que exige estrategia, conocimiento y capacidad de adaptación", dijo la consultora LLYC.

* "A futuro, ⁠los principales riesgos potenciales para el conjunto de entidades financieras están dados por la posibilidad de un empeoramiento del contexto externo, ​dado que distintos factores (como por ejemplo, elementos que impliquen un cambio repentino en las expectativas de crecimiento o en el apetito por riesgo de los inversores) pueden eventualmente combinarse con la presencia de diversas vulnerabilidades", dijo el BCRA en un informe.

* "En cuanto al riesgo país, será clave observar si, tras ‍el pago de la deuda y la continuidad del proceso de acumulación de reservas, se consolida una compresión que permita volver al mercado internacional de manera más contundente", dijo Invecq Consulting.

"Para ello, será necesario que el spread logre perforar y sostenerse por debajo de al menos los 450 puntos, acompañado tanto por avances en las reformas locales pendientes como por un contexto internacional favorable, un factor determinante para Argentina", añadió.

* "Los datos monetarios ​refuerzan la idea de que la entidad está manteniendo una participación relevante en el mercado como oferente de divisas. Si bien los depósitos del Gobierno en moneda extranjera ascienden hoy a US$ 2.209 millones, en la última semana se desprendió de casi 500 millones, más del doble de lo que el ‍BCRA logró comprar en el mismo período", reveló un informe de GMA. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Lucila Sigal)