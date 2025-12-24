Argüello recuerda que la Navidad "enciende la luz" de quienes están solos y llama a que la fiesta impulse el bien común

MADRID, 24 Dic. 2025 (Europa Press) - El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha invitado a redescubrir el sentido profundo de la Navidad como acontecimiento de salvación y no solo como periodo de luces y celebraciones externas. "La Navidad está llena de nuestras fiestas, de nuestros encuentros, de regalos, de tantas propuestas. Y en medio de todo eso, ha de abrirse paso el acontecimiento. El verdadero regalo, la verdadera Luz, que es Jesús, el Emmanuel, este pequeño que nace en un pesebre y que está en brazos de María, su madre, para llevar la luz, precisamente, a aquellos que tienen sombras en el corazón", ha afirmado Argüello este miércoles en su mensaje de Navidad. Argüello ha destacado que este miércoles "se ha encendido verdaderamente la Luz" que trata de abrirse paso "en medio de la noche" y "en las tinieblas de la humanidad". El presidente de la CEE ha recalcado que el "verdadero regalo" y la "verdadera Luz" de la Navidad es Jesús, "el Emmanuel", el niño que nace en un pesebre y que, en brazos de María, viene a iluminar especialmente a quienes tienen "sombras en el corazón", como la confusión o la duda. "Hoy, muchas familias se reúnen, pero también, reconozcámoslo, muchos estáis solos y quizás, de manera casual, estáis viendo ahora este mensaje, o incluso en horas posteriores, a través de redes sociales. Es especialmente para vosotros, para quienes estáis solos, para los que el Emmanuel, el Dios con nosotros, viene, se acerca, quiere acoger y acompañar vuestro momento de soledad, de duda", ha indicado. En este sentido, se ha dirigido a quienes viven estas fechas en soledad, a las personas mayores en residencias, a los internos en centros penitenciarios y a los enfermos en hospitales, a quienes ha definido como "lugares especiales de la Navidad" por ser los más próximos al pesebre y al Dios que decide nacer "en el último de los últimos lugares". Argüello ha recordado también la tierra de Jesús, "donde no acaba de establecerse la paz", y a los cristianos perseguidos que casi tienen que "esconderse" para celebrar la Navidad, subrayando que este acontecimiento une "de norte a sur, de este a oeste" a los creyentes de todo el mundo. "Jesús nace para todos. Acojamos su presencia, que renueva nuestros corazones, que transforma nuestras relaciones, y que nos invita a poner en la mesa común de nuestra sociedad española una llamada a colaborar en el bien común. El Señor toma nuestra carne y entra en nuestra historia, nos transforma y abre la posibilidad de una historia nueva y santa", ha manifestado.