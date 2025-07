Argüeso cree "brillante" el informe de la Guardia Civil sobre la dana y pide a la jueza que cite a los autores

VALÈNCIA, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - La defensa del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso ha solicitado a la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana --en la que fallecieron 228 personas-- que cite a los guardias civiles que han realizado el informe de la Benemérita sobre los hechos del 29 de octubre, que califica de "brillante", para su "ratificación, explicación y posible ampliación". Así figura en un escrito dirigido este jueves a la magistrada por la representación del que fuera 'número 2' de Emergencias, que está investigado en la causa junto a la exconsellera Salomé Pradas. La solicitud llega después de que la Benemérita hiciera llegar este informe a la instructora, en el que, entre otras cuestiones, señala que destaca "sobremanera la inexistencia de avisos" por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre el Poyo como consecuencia del ascenso exponencial desde las 16:15 horas, momento en que se rebasa el umbral 1, hasta las 18:43 horas. Sin embargo, la jueza Nuria Ruiz Tobarra ha cuestionado este análisis, que tacha de "erróneo" e "incompleto" y difiere de sus conclusiones al descartar que existiera un "apagón informativo" por parte de la CHJ. Por su parte, el escrito de la defensa de Argüeso, al que ha tenido acceso Europa Press, mantiene que el informe del Instituto Armado es "extraordinariamente brillante y completo". "Dicho informe ha sido llevado a cabo por personal especializado, y analiza de forma muy profesional la cronología y Su Señoría ya ha decidido, sin que le haya sido necesario para ello ni oír a los peritos de la Guardia Civil actuando como Policía Judicial, ni un juicio, que el referido informe es erróneo, y que además ha informado de mas aspectos de los que Su Señoría quería", reprocha el abogado de Argüeso. A esta defensa le "llama la atención" que la jueza, que "permite oír a numerosos 'peritos' sin informe pericial cuyo nombre ha surgido en alguna otra peritación, y a los que se permite decir todo aquello que se les antoja, haga mención a que este informe es erróneo y que además ha ido mas allá de lo que había solicitado". "POSIBLE AMPLIACIÓN" E insiste: "A esta parte le ha resultado extraordinariamente profesional y bien fundamentado el referido informe, como todos los que realiza la Guardia Civil, y solicita sean citados los guardias civiles que han realizado el citado informe pericial, a los fines de su ratificación, explicación y posible ampliación". Por otra parte, el abogado asegura haber advertido algunos días la presencia en la sala donde se llevan a cabo los actos de declaraciones "de un individuo que estaba en el pasillo, y que no parecía ser agente judicial, Guardia Civil, funcionario, personal de seguridad o de limpieza", que resultó ser el juez Jorge Martínez, y que "al parecer esta casado con la jueza de este Juzgado". Y, esgrimiendo lo publicado por "prensa digital", cuestiona si este juez "ha estado actuando en el Juzgado de su esposa, en interrogatorios a víctimas, parece que incluso diciéndole a su esposa (esto es, a SSª) como hacer o no determinadas preguntas, o incluso determinando como se debía recoger determinadas respuestas en el acta". "Reitero, no son afirmaciones que esté haciendo esta parte, sino información aparecida en prensa", afirma. Por ello, solicita a la letrada de la administración de justicia, entre otras cosas, que "certifique, salvo que no le conste en cuántos interrogatorios de esta causa ha participado el referido magistrado, si es que lo ha hecho".