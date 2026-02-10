Argus Media lanza evaluaciones de precios del crudo venezolano

LONDRES, 10 feb (Reuters) - La agencia de información sobre precios de materias primas Argus Media comenzó a evaluar los precios del crudo venezolano que se suministra a la costa del Golfo de Estados Unidos, anunció la empresa en su foro sobre el mercado petrolero celebrado el martes en Londres

El lanzamiento de las evaluaciones de precios se produce poco más de un mes después de que Estados Unidos capturó al expresidente venezolano Nicolás Maduro y se dispuso a hacerse cargo de la atribulada industria petrolera de la sancionada nación sudamericana para aumentar la producción y devolver las exportaciones al mercado

La empresa evaluará tres tipos de crudo venezolano, Merey, Hamaca y Boscan, para su entrega en la costa del Golfo de Estados Unidos, que según Argus es ahora el destino más probable para los cargamentos venezolanos

"Lo que la gente quiere ver es algún tipo de referencia de precios", dijo Gus Vásquez, director editorial de crudo, en el foro, en referencia a los recientes cambios rápidos en la industria petrolera venezolana

Reuters compite con Argus en el suministro de noticias y datos sobre los mercados de materias primas. (Reporte de Robert Harvey y Ahmad Ghaddar en Londres, edición de Louise Heavens; Editado en Español por Ricardo Figueroa)