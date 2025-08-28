Argus prevé aumento de exportaciones y existencias de trigo blando francés

Por Gus Trompiz

PARÍS, 28 ago (Reuters) - Las exportaciones de trigo de Francia fuera de la UE deberían repuntar en 2025/26 desde el mínimo de la temporada pasada, pero el país todavía se enfrenta a su mayor reserva en 21 años, con la perspectiva de que los precios se mantengan por debajo de los costos de producción, dijo Argus Media el jueves.

Francia, el mayor productor de granos de la Unión Europea, acaba de terminar la cosecha de este año, que Argus ha estimado en 33,4 millones de toneladas métricas, un 30% más que la cosecha de 2024, afectada por las lluvias.

La mala cosecha anterior había contribuido a que las exportaciones fuera de la UE en 2024/25 fueran las más bajas de este siglo, con 3,5 millones de toneladas.

Argus proyectó los envíos de trigo blando de Francia fuera de la UE en 2025/26 en 8 millones de toneladas, encabezados por los 2,5 millones de toneladas previstos para Marruecos.

No obstante, se espera que Francia finalice 2025/26 con sus mayores existencias de trigo blando desde 2024/25, con 4 millones de toneladas, según la empresa de datos sobre materias primas.

Según Argus, las previsiones de exportación de 8 millones de toneladas ya eran ambiciosas, dada la abundante oferta mundial y el desplome de las ventas francesas a Argelia y China, que antes habían sido sus principales mercados de salida.

En Francia, los precios pagados a los agricultores han caído hasta unos 30 euros por debajo de los costos medios de producción de la cosecha de 2025, estimados en 200 euros (US$234,14) la tonelada, según Argus.

Sin perturbaciones geopolíticas o meteorológicas, una recuperación de los precios puede depender de la reticencia de los agricultores a vender, dijo Maxence Devillers, analista de Argus.

"En general, lo que va a influir en los precios esta temporada va a ser una lucha entre unos fundamentos pesados, con grandes existencias, y una fuerte retención por parte de los productores", dijo.

(Reporte de Gus Trompiz. Editado en español por Javier Leira)