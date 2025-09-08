Ariana Grande y Lady Gaga se llevan los máximos galardones en los premios VMA de la MTV

Por Alicia Powell y Lisa Richwine

NUEVA YORK, 7 sep (Reuters) - La cantante Ariana Grande se alzó con el máximo galardón en los MTV Video Music Awards, y Lady Gaga y Sabrina Carpenter consiguieron importantes premios, en una celebración repleta de estrellas de los favoritos de los fans en Nueva York el domingo.

Ariana Grande ganó el premio al vídeo del año por "Brighter Days Ahead", lo que le valió el mayor galardón de la noche en los premios que votan los fans.

"El arte ha sido un espacio seguro para mí desde que era una niña. Estoy muy agradecida de poder dedicarme a ello", dijo Grande mientras sostenía el trofeo MTV (MTV Moon Person) en el escenario del UBS Arena.

Minutos antes, Grande recogió el premio al mejor video pop y dio las gracias a su padre, que actuó por primera vez en el vídeo de "Brighter Days Ahead". Le llamó "el mejor compañero de escena, y padre, del mundo".

Lady Gaga fue coronada como artista del año al comienzo del espectáculo, imponiéndose a las favoritas de los VMA Taylor Swift y Beyoncé.

Gaga, actualmente de gira con su álbum "Mayhem", subió al escenario con un vestido de volantes negro y morado con mangas gigantes.

"No puedo ni empezar a deciros lo que significa ser recompensada por ser artista, ser recompensada por algo que ya es tan gratificante", dijo Gaga antes de salir corriendo para dar un concierto en el Madison Square Garden.

La victoria de Gaga impidió que Beyoncé o Swift se convirtieran en las artistas más galardonadas de la historia de los VMA. Ambas siguen empatadas con 30 VMAs cada una.

Gaga también consiguió el premio a la mejor colaboración por "Die with a Smile", un dueto con Bruno Mars que era candidato al premio de vídeo que fue a parar a Grande.

Sabrina Carpenter se llevó el premio al mejor álbum por "Short n' Sweet".

"De verdad que no doy por sentado que dediquéis tiempo de vuestras vidas para escuchar un álbum", dijo la cantante pop. "Soy la chica más afortunada del mundo". "APT.", una colaboración entre Bruno Mars y la cantante de k-pop , ganó el VMA a la canción del año.

Rosé, de 28 años y miembro del grupo Blackpink, dedicó su victoria al "bicho raro" de cuando tenía 16 años.

"Este es un gran momento para mi yo de 16 años y para cualquiera que sueñe con ser aceptado por igual por su duro trabajo", dijo en el escenario.

El cantante inglés Yungblud entonó "Crazy Train" para dar comienzo a un homenaje musical al fallecido rockero británico Ozzy Osbourne con Nuno Bettencourt a la guitarra.

Steven Tyler y Joe Perry, miembros de Aerosmith, se unieron en una emocionante versión de "Mama, I'm Coming Home" que hizo que el público agitara las manos en el aire.

Mariah Carey recibió el premio a toda una carrera y habló de lo divertido que es hacer vídeos musicales.

Los vídeos son "minipelículas que visualizan la pura fantasía de todo", dijo. "Y a veces es solo una excusa para dramatizar y hacer cosas que no haría en la vida real". Los VMA empezaron a emitirse en MTV en 1984 y se hicieron famosos por momentos memorables como un beso en el escenario entre Madonna y Britney Spears y la aparición de Gaga con un vestido de carne cruda. La ceremonia del domingo se retransmitió en directo por la CBS y por MTV.

En otros premios, el cantante de folk-pop Alex Warren fue nombrado mejor artista revelación.

(Información de Alicia Powell en Nueva York y Lisa Richwine en Los Ángeles; edición de Himani Sarkar y Kim Coghill; edición en español de María Bayarri Cárdenas)