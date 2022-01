Arians apelará multa de la NFL por golpear casco de jugador

TAMPA, Florida EEUU (AP) — Bruce Arians, entrenador en jefe de los Buccaneers de Tampa Bay, dijo que apelará la multa de 50.000 dólares que le impuso la NFL por golpear en el casco a uno de sus jugadores durante el partido del domingo.

Arians dijo que estaba tratando de impedir que el safety Andrew Adams incurriera en un castigo por propinar tirones a otros jugadores, en un intento por evitar que siguieran amontonándose unos encima de otros cerca de la banca de Tampa Bay, que se impuso 31-15 sobre los Eagles de Filadelfia en la ronda de comodines de la Conferencia Nacional.

El estratega golpeó en el casco de Adams con una mano tratando de alejarlo de los jugadores de los Eagles.

En el fondo de la montaña humana, Ross Cockrell de los Bucs, había recuperado el balón en un error de Filadelfia tras una patada de despeje. Ello dio el balón a los campeones defensores del Super Bowl en la yarda 48 del rival.

Cinco jugadas después, Tom Brady lanzó un pase de anotación de 2 yardas a Rob Gronkowski para poner el marcador 24-0 a favor de Tampa Bay.

Los Bucs recibirán a los Rams de Los Ángeles en la ronda divisional de la NFC el domingo.

“La voy a apelar”, dijo el miércoles Arians acerca de la sanción. “No tiene nada que ver con el juego, por lo que estamos bien”.

El día después del incidente, Arians dijo que no sentía que hubiera hecho algo malo.

“No, ya he visto suficientes estupideces. No puedes dar tirones a jugadores encimados” dijo el entrenador de 69 años. “Acabábamos de tener una jugada grande, gran posición de campo, y él estaba tratando de mover a los jugadores y yo lo quería alejar de ahí para que no le marcaran un castigo”.