Arima anuncia un plan de fusión conjunta con JSS Real Estate
15 sep (Reuters) - Arima Real Estate SOCIMI SA:
* Anunció el viernes un proyecto común de fusión con JSS Real Estate SOCIMI que se llevará a cabo mediante una fusión inversa
* La fusión por absorción de JSS Real Estate SOCIMI, titular de una participación del 99,73% en Arima, por parte de Arima dará lugar a la extinción de JSS SOCIMI
* JSS SOCIMI se disolverá sin liquidación y transferirá todos sus activos y pasivos a Arima
* Los accionistas de JSS SOCIMI se integrarán en el capital social de Arima
* Los accionistas de JSS SOCIMI recibirán 9 acciones de Arima con un valor de 10 euros por acción por cada 7 acciones de JSS SOCIMI con un valor de 1 euro por acción
* Para hacer frente al canje, Arima realizará un aumento de capital mediante nuevas acciones con un precio de emisión de 10,10 euros
* La fusión creará una única compañía cotizada con un acceso potencial más efectivo a los mercados de capitales
