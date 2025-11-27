Árima votará en su junta una reducción de capital y 'contrasplit' que fijará su valor neto en 13,37 euros

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press)

Árima votará en su junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará previsiblemente el próximo 29 de diciembre, una reducción de capital y una operación de agrupación de acciones ('contrasplit') que dejará su capital social en 32 millones de euros representado por 24.457.501 acciones y situará el valor neto de los activos tangibles (EPRA NTA) en 13,37 euros por acción.

Tras su fusión con JSS Real Estate Socimi, sus accionistas se incorporaron al capital de Árima, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con estos cambios, la compañía busca ganar transparencia al adaptar su patrimonio neto y establecer el valor neto de los activos tangibles (EPRA NTA) por acción en 13,37 euros —anteriormente denominado NAV (valor neto de los activos)—, en línea con el último cierre publicado por JSS, que ya incorporaba la cartera de Árima.

Este indicador, considerado uno de los más importantes para las compañías patrimonialistas porque refleja el valor neto de los activos del grupo por acción, permite además a la socimi compensar reservas de ejercicios anteriores y dotar la reserva legal.

El capital social se reducirá para dotar una reserva voluntaria de libre disposición por 258,5 millones de euros, la reserva legal por importe de 3,2 millones de euros y compensar reservas de ejercicios anteriores por importe de 24,4 millones de euros. Como resultado, el capital quedará en 32 millones de euros, representado por 31.794.765 acciones.

El 'contrasplit' posterior reducirá el número de acciones en circulación hasta dejarlo en 24.457.501 acciones, incrementando el valor nominal por acción y manteniendo el capital social en 32 millones de euros.

Árima logrará con la aprobación de estos acuerdos transformar su patrimonio para comenzar 2026 con la puesta en marcha de su plan estratégico, basado en la creación de valor para el accionista, el reparto de dividendos y el crecimiento sostenible.