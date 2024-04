Arizona encausa a 18 en relación con comicios de 2020, incluidos Giuliani y Meadows

PHOENIX (AP) — Un jurado investigador de Arizona acusó formalmente a Mark Meadows, ex jefe de despacho de la Casa Blanca de Donald Trump, y al abogado Rudy Giuliani junto con otras 16 personas en un proceso por interferencia electoral.

La imputación dada a conocer el miércoles acusa a 11 republicanos que presentaron un documento ante el Congreso en el que declaraban falsamente que Trump derrotó a Joe Biden en Arizona en los comicios presidenciales de 2020. Incluye a otros siete acusados cuyos nombres no fueron divulgados de momento porque aún no se les había notificado de los cargos.

The Associated Press pudo determinar las identidades de los acusados no nombrados con base en las descripciones de ellos que aparecen en la acusación formal.

Uno es descrito como un abogado “que frecuentemente era identificado como el alcalde”, y difundió señalamientos falsos de que se cometió fraude electoral, una descripción que claramente encaja con Giuliani. Otro es descrito como el “jefe de despacho en 2020” para Trump. Meadows ocupaba ese puesto.

“No permitiré que la democracia estadounidense se vea socavada”, dijo la fiscal general estatal, la demócrata Kris Mayes, en un video difundido por su oficina. “Es demasiado importante”.

Las 11 personas que habían sido nominadas para ser compromisarios republicanos de Arizona se reunieron en Phoenix el 14 de diciembre de 2020 para firmar un certificado en el que se establecía que eran compromisarios “calificados y debidamente elegidos” y aseguraban que Trump había ganado el estado. Dicho documento fue enviado posteriormente al Congreso y a los Archivos Nacionales, donde fue ignorado.

Biden ganó Arizona por más de 10.000 votos. De las ocho demandas que impugnaron sin éxito su triunfo en el estado, una de ellas fue interpuesta por los 11 republicanos que posteriormente firmaron el certificado en el que declaraban a Trump como ganador. Días después de que se desestimó esa denuncia, los 11 participaron en la firma del certificado.

___

Los periodistas de The Associated Press Jonathan J. Cooper en Phoenix, Kate Brumback en Atlanta y Marc Levy en Harrisburg, Pensilvania, contribuyeron a este despacho.