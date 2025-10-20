Arm amplía su programa de licencias de IA para impulsar su cuota de mercado en dispositivos

20 oct (Reuters) - Arm Holdings anunció el lunes la ampliación de su programa de licencias Flexible Access a su plataforma de IA Armv9 edge, con el objetivo de atraer a nuevas empresas y fabricantes de aparatos que desarrollen IA en dispositivos, reduciendo las barreras de entrada y acelerando los ciclos de diseño.

El programa Flexible Access permite a las empresas utilizar sus herramientas de diseño de chips y formación por un costo mínimo o nulo, lo que les permite crear y probar nuevos conceptos de chips.

Según Arm, en el programa han participado empresas como Raspberry Pi, Hailo y SiMa.ai.

POR QUÉ ES IMPORTANTE

La apertura del programa de licencias refuerza los lazos de Arm con las nuevas empresas de IA y los proveedores de IA en dispositivos que, de otro modo, podrían verse excluidos por las costosas licencias, lo que posiciona a Arm para integrar su tecnología en los dispositivos de IA emergentes.

CONTEXTO

Arm se está expandiendo para consolidar su posición en el floreciente mercado de la IA en los bordes, donde se enfrenta a la creciente competencia de rivales como Nvidia, Intel, así como de nuevos actores.

Empresas que van desde fabricantes de vehículos autoconducidos hasta desarrolladores de software para inventarios minoristas están adoptando la IA periférica, que ejecuta modelos de inteligencia artificial en dispositivos como teléfonos inteligentes y computadores portátiles para procesar datos in situ en lugar de enviarlos a la nube.

SIGUIENDO LOS NÚMEROS

Arm afirma que más de 300 empresas se han unido al programa, con 400 diseños de chips finalizados y listos para su fabricación. A principios de este mes, Qualcomm cambió sus chips insignia a la arquitectura v9 de Arm, según informaron fuentes en exclusiva a Reuters. (Reporte de Anhata Rooprai en Bengaluru, Stephen Nellis y Max Cherney en San Francisco; Editado en Español por Ricardo Figueroa)