Armada abre este sábado al público las puertas del cazaminas 'Turia' en el puerto de Cartagena

  1 minuto de lectura
CARTAGENA (MURCIA), 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

El cazaminas 'Turia' de la Armada abrirá sus puertas al público este sábado, de 11 a 13 y de 16 a 19 horas, con motivo de la escala en Cartagena (Murcia) de la regata 'Ocean Race'. El buque, perteneciente a la clase Segura, atracará en la plaza mayor del puerto, donde abrirá sus puertas a la ciudadanía, según informaron fuentes de la Armada en un comunicado. El 'Turia' tiene su base en el Arsenal de Cartagena y cuenta con una dotación de 44 personas al mando del capitán de corbeta Jesús Remirez de Esparza Otero.

