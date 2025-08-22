Armada abre este sábado al público las puertas del cazaminas 'Turia' en el puerto de Cartagena
El cazaminas 'Turia' de la Armada abrirá sus puertas al público este sábado, de 11 a 13 y de 16 a 19 horas, con motivo de la escala en Cartagena (Murcia) de la regata 'Ocean Race'. El buque, perteneciente a la clase Segura, atracará en la plaza mayor del puerto, donde abrirá sus puertas a la ciudadanía, según informaron fuentes de la Armada en un comunicado. El 'Turia' tiene su base en el Arsenal de Cartagena y cuenta con una dotación de 44 personas al mando del capitán de corbeta Jesús Remirez de Esparza Otero.
