Armada francesa intercepta un petrolero ruso sancionado en el Mediterráneo

PARÍS, 22 ene (Reuters) - La marina francesa interceptó el jueves en el Mediterráneo un tanquero ruso sospechoso de formar parte de la flota en la sombra que permite a Moscú exportar petróleo a pesar de las sanciones

"Esta operación se llevó a cabo con el apoyo de varios de nuestros aliados. Se llevó a cabo en pleno cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, en X

La interceptación fue en alta mar en el Mediterráneo occidental, entre la costa sur de España y la costa norte de Marruecos, dijo la policía marítima francesa en un comunicado separado. Armadas de otros países, entre ellos Gran Bretaña, apoyaron la operación, añadió

El ministro británico de Defensa, John Healey, declaró que Gran Bretaña había proporcionado apoyo de seguimiento y vigilancia a la operación. El respaldo incluía un buque, el HMS Dagger, que vigilaba al petrolero, llamado GRINCH, a su paso por el Estrecho de Gibraltar

La UE ha impuesto 19 paquetes de sanciones contra Rusia, pero Moscú se ha adaptado a la mayoría de las medidas y sigue vendiendo millones de barriles de petróleo a países como India y China, normalmente a precios rebajados

Gran parte del petróleo es transportado por lo que se conoce como una flota en la sombra de buques que operan al margen de la industria marítima occidental

El tanquero interceptado navegaba desde Murmansk, en el norte de Rusia, y está sujeto a sanciones internacionales y es sospechoso de operar bajo bandera falsa, dijo Macron en su mensaje. Navegaba bajo pabellón de las Comoras, según los datos facilitados por LSEG

"Las actividades de la flota en la sombra contribuyen a financiar la guerra de agresión (de Rusia) contra Ucrania", añadió Macron

En octubre, Francia detuvo a otro petrolero sancionado, el Boracay, frente a su costa occidental y lo liberó al cabo de unos días

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo en un post en X que la operación era "exactamente el tipo de resolución que se necesitaba", y sugirió que el crudo transportado por los tanqueros de la flota fantasma fuera confiscado y vendido

El caso se remitió al fiscal de Marsella, que se ocupa de los asuntos relacionados con el derecho marítimo y que ordenó el desvío del buque para proseguir la investigación

Moscú dijo que Francia no había notificado a Rusia la interceptación, según la agencia de noticias TASS. El consulado ruso en Marsella está intentando averiguar si hay compatriotas entre los miembros de la tripulación, informó TASS

