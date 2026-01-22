Armada francesa intercepta un petrolero ruso sancionado en el Mediterráneo, según Macron

PARÍS, 22 ene (Reuters) - La Armada francesa interceptó el jueves un petrolero ruso sancionado en el Mediterráneo, informó el presidente Emmanuel Macron en X.

"Esta operación se llevó a cabo (...) con el apoyo de varios de nuestros aliados. Se llevó a cabo en pleno cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", dijo.

El buque estaba sujeto a sanciones internacionales y se sospechaba que operaba bajo bandera falsa, detalló.

"Las actividades de la flota en la sombra contribuyen a financiar la guerra de agresión (de Rusia) contra Ucrania", añadió Macron en X. (Reporte de Inti Landauro, Dominique Vidalon; edición de Ros Russell; edición en español de Raúl Cortés Fernández)