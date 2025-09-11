Armada neutraliza una bomba de aviación en el Puerto de Valencia

VALÈNCIA, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Unidad de Buceadores de Medidas Contraminas de la Armada ha neutralizado una bomba de aviación en el Puerto de Valencia, según ha informado esta institución en un comunicado.

Durante la mañana del pasado miércoles, 9 de septiembre, la empresa Jan de Nul notificó el hallazgo de un posible artefacto explosivo durante sus trabajos de la draga 'IBL Battuta' en el Puerto de Valencia y se trasladó al Centro de Operaciones de Vigilancia y Acción Marítima (COVAM), quien a su vez activó al Equipo de Desactivado de Explosivos (EDE) de la Unidad de Buceadores de Medidas Contraminas.

Tras revisar las imágenes, el EDE determinó que podría tratarse de una bomba de aviación 'Legionaria', similar a una anterior encontrada por esa misma draga, pero de mayor calibre, donde se podría apreciar que la cola y parte de la espoleta de la bomba estaban cizalladas por los dientes de la maquinaria. Por lo tanto, se confirmó el hallazgo y recomendó la valoración 'in situ' del artefacto.

El artefacto explosivo hallado se encontraba alojado entre los dientes de la cabeza de corte de la draga, fuera del agua. El explosivo, TNT, es conocido por su alta estabilidad y baja sensibilidad a golpes o manipulaciones mecánicas, lo que reduce significativamente el riesgo de detonación accidental bajo condiciones normales de manejo, han indicado las mismas fuentes.

Este tipo de municiones están diseñadas para detonar únicamente cuando la espoleta activa el tren de fuego. A pesar de ello, en los casos en los que la espoleta se encuentra deteriorada y/o inestable, cualquier impacto o vibración sobre esta podría iniciar la detonación, aumentando considerablemente el riesgo durante las labores de manipulación y neutralización.

La Comandancia Naval de Valencia coordinó a los distintos actores implicados en la operación. Se contó en todo momento con cobertura sanitaria, proporcionada por una ambulancia del Servicio de Emergencias del Puerto de Valencia, posicionada estratégicamente en el muelle para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

Una vez en la zona, el jefe del equipo EDE se reunió con el capitán de la draga para coordinar la intervención, estableciendo un perímetro de seguridad alrededor del artefacto. Como primera medida, se procedió a la limpieza del artefacto para eliminar el barro acumulado y evaluar su estado.

Una vez retirada la suciedad, se confirmó que la bomba carecía de espoleta, lo que permitió avanzar con las labores de excarcelación. El artefacto fue cuidadosamente extraído de su posición original y trasladado a una zona segura de trabajo, donde la carga principal de TNT fue retirada mediante disolución acuosa, dejando el cuerpo de la bomba completamente vacío para su posterior traslado y eliminación.

Esta intervención es la sexta realizada en la draga 'IBL Battuta' en las últimas semanas.

Tal y como han apuntado las mismas fuentes, ante el hallazgo de artefactos de este tipo, se debe notificar inmediatamente al COVAM/FCSE, sin tocar ni mover el artefacto bajo ninguna circunstancia.

Sólo el personal especializado está autorizado para manipularlos.

La Unidad de Buceadores de Medidas Contraminas, integrada en la Fuerza de Medidas Contraminas, junto con el resto de las Unidades de Buceo de la Armada en las diferentes zonas geográficas, cuenta con la competencia exclusiva para llevar a cabo este tipo de tareas.

Entre sus misiones se incluyen la detección, identificación y neutralización de artefactos explosivos en el ámbito marítimo, disponiendo para ello de personal especializado en desactivación (EOD), tanto en tierra como en el agua.