Armada rusa realiza ejercicios en el Báltico frente a "saboteadores submarinos"

MOSCÚ, 22 ago (Reuters) -

El ejército ruso ha realizado ejercicios en el mar Báltico que incluían prácticas para repeler un ataque submarino, según informó el viernes el Ministerio de Defensa.

Unidades de submarinistas "demostraron sus habilidades en la detección y captura de un grupo de saboteadores submarinos, así como en el uso de drones FPV (con visión remota) para destruir embarcaciones no tripuladas de un enemigo simulado", dijo el ministerio.

Los ejercicios tenían por objeto, en parte, evaluar las unidades de defensa antisabotaje de la Armada.

Era la segunda vez este mes que Rusia realizaba ejercicios navales con un componente antisubmarino, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera el 1 de agosto que

había ordenado a dos submarinos nucleares estadounidenses que tomaran posiciones más cerca de Rusia.

En la primera semana de agosto, las armadas rusa y china practicaron la captura y destrucción de un submarino enemigo en el mar de Japón.

El Ministerio de Defensa publicó un vídeo del comandante de la armada rusa, almirante Alexander Moiseev, en el que supervisaba el ejercicio en el Báltico, que también incluyó un simulacro para proteger un aeródromo de los ataques de drones enemigos. (Información de Reuters; redacción de Mark Trevelyan; edición de Mark Heinrich; edición en español de Jorge Ollero Castela)