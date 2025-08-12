Armand Duplantis, que batió de nuevo el récord mundial del salto con garrocha, en breve

Armand Duplantis, que mejoró el récord del mundo de salto con garrocha por decimotercera vez en su carrera al superar la barra de 6,29 metros este martes en Budapest (Hungría), en breve:

Apellido: Duplantis

Nombre: Armand

Apodo: Mondo

Nacionalidades: estadounidense y sueca

Nacionalidad deportiva: sueca

Fecha de nacimiento: 10/11/1999 (25 años)

Lugar de nacimiento: Lafayette (Luisiana, Estados Unidos)

Altura: 1,81 m

Peso: 79 kg

Entrenadores: Greg y Helena Duplantis

Deporte/disciplina: atletismo/salto con garrocha

Palmarés de principales títulos:

Juegos Olímpicos: 1º (Tokio-2020, París-2024)

Mundial: 1º (2022, 2023), 2º (2019)

Europeo: 1º (2018, 2022, 2024)

Mundial en pista cubierta: 1º (2022, 2024, 2025)

Europeo en pista cubierta: 1º (2021)

Mundial Sub-20: 1º (2018), 3º (2016)

Mundial Sub-18: 1º (2015)

Récords del mundo:

6,17 m el 8 febrero 2020 en Torun (Polonia), en pista cubierta

6,18 m el 15 febrero 2020 en Glasgow (Escocia), en pista cubierta

6,19 m el 7 marzo 2022 en Belgrado (Serbia), en pista cubierta

6,20 m el 20 marzo 2022, en Belgrado (Serbia), en pista cubierta

6,21 m el 24 julio 2022, en Eugene (Oregón, Estados Unidos), al aire libre

6,22 m el 25 febrero 2023 en Clermont-Ferrand (Francia), en pista cubierta

6,23 m el 17 de septiembre de 2023 en Eugene (Oregón, Estados Unidos), al aire libre

6,24 m el 20 de abril de 2024 en Xiamen (China), al aire libre

6,25 m el 5 de agosto de 2024 en París al aire libre

6,26 m el 25 de agosto de 2024 en Chorzów (Polonia) al aire libre

6,27 m el 28 de febrero de 2025 en Clermont-Ferrand (Francia), en pista cubierta

6,28 m el 15 de junio de 2025 en Estocolmo, al aire libre

6,29 m: Armand Duplantis (SWE), 12 de agosto de 2025 en Budapest (HUN) - al aire libre