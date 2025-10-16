Armani nombra nuevo CEO a Giuseppe Marsocci tras la muerte del fundador del grupo

MADRID, 16 Oct. 2025 (Europa Press) -

El consejo de administración de Giorgio Armani Spa ha designado como nuevo consejero delegado de Armani Group con efecto inmediato a Giuseppe Marsocci, un veterano de la compañía con más de 35 años de experiencia en el sector, que se incorporará también al consejo de administración de la firma italiana.

El nombramiento del ejecutivo de 61 años es una importante confirmación de "la voluntad unida de la familia Armani" de continuar el proyecto que Giorgio Armani ha construido y mantenido durante 50 años, respetando los principios fundacionales y las directrices de continuidad trazadas por el propio fundador.

Si bien en las próximas semanas el consejo de administración de Giorgio Armani Spa adoptará su forma definitiva una vez finalizados los trámites y la ejecución del testamento, se decidió anticipar el nombramiento del CEO para iniciar la nueva etapa sin interrupción en la gestión de la compañía.

"Esta decisión se basa en su experiencia internacional de más de 35 años en el sector de la moda y el lujo, 23 de los cuales dentro del Grupo Armani, ocupando puestos de creciente responsabilidad entre Milán y oficinas en el extranjero, especialmente en Nueva York, donde ocupó el cargo de consejero delegado para América", ha explicado la empresa.

De hecho, Marsocci trabajaba desde 2019 en la gestión global del negocio, desempeñándose como consejero delegado adjunto y director comercial global, directamente junto al fundador de la compañía, Giorgio Armani, quien falleció el pasado 4 de septiembre a los 91 años de edad.

"Su experiencia profesional internacional, su profundo conocimiento del sector y de la empresa, su discreción, lealtad y espíritu de equipo, junto con su cercanía al Sr. Armani en los últimos años, hacen de Giuseppe la elección más natural para asegurar la continuidad del camino trazado por el fundador", declaró Leo Dell'Orco, presidente del consejo.