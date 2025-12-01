Armas. Los ingresos de empresas de armas crecen un 5,9% en 2024 y alcanzan cifra récord de US$679.000 millones.

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Los ingresos por la venta de armas y servicios militares de las cien mayores empresas productoras aumentaron un 5,9% en 2024, y alcanzaron la cifra récord de US$679.000 millones, según una investigación del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) publicada este lunes, que señala a las guerras de Ucrania y Gaza, un gasto militar cada vez mayor y a las tensiones geopolíticas como causas del aumento.

El trabajo muestra que la mayor parte del aumento global del incremento se debió a empresas con sede en Estados Unidos y Europa, pero hubo aumentos interanuales en empresas de todas las regiones del mundo incluidas en el top 100 que computa SIPRI —con datos entre 2002 y 2024, incluyendo datos de empresas rusas y chinas—. La única excepción fueron Asia y Oceanía, donde diversas problemáticas que afectan a la industria armamentística china redujeron el total regional, según el 'think tank'.

En el caso de Estados Unidos, los ingresos totales de sus empresas en el top 100 crecieron un 3,8%, hasta los US$334.000 millones. Un total de 30 de las 39 empresas estadounidenses del ranking incrementaron sus ingresos debido a la venta de armamento, entre las que destacan Lockheed Martin, Northrop Grumman y General Dynamics.

El informe apunta a retrasos generalizados y sobrecostes como las razones que afectan al desarrollo y la producción de programas clave liderados por Estados Unidos, como el avión de combate F-35, el submarino clase Columbia y el misil balístico intercontinental Sentinel. Esta situación genera incertidumbre sobre cuándo podrán entregarse y desplegarse los principales sistemas de armas nuevos y las mejoras de los existentes.

"Los retrasos y el aumento de los costes afectarán inevitablemente a la planificación y el gasto militar de Estados Unidos", ha resaltado el investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamentos del SIPRI Xiao Liang. A juicio del experto, esto "podría tener repercusiones en los esfuerzos del Gobierno estadounidense por reducir el gasto militar excesivo y mejorar la eficiencia presupuestaria".

REARME EN MARCHA EN EUROPA

De las 26 empresas armamentísticas del top 100 de SIPRI con sede en Europa, excluyendo a Rusia, 23 registraron un aumento en sus ingresos por venta de armas. Los ingresos totales aumentaron un 13%, hasta los US$151.000 millones, gracias a la demanda derivada de la guerra en Ucrania y a la percepción de amenaza rusa, asegura SIPRI en su trabajo.

Es la empresa checa Czechoslovak Group la que registró el mayor aumento porcentual en ingresos por armas de todas las empresas del ranking: un 193% hasta alcanzar los US$3.600 millones. La misma empresa atribuye la mayor parte de sus ingresos a Ucrania y se benefició de la Iniciativa Checa de Municiones, un proyecto gubernamental checo para abastecer de artillería a Ucrania. Por otro lado, la empresa ucraniana JSC Ukrainian Defense Industry, aumentó sus ingresos un 41%, hasta los US$3.000 millones.

La investigadora del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamentos de SIPRI Jade Guiberteau Ricard alerta de que la falta de materiales "podría suponer un desafío creciente" para la industria armamentística europea, particularmente "la dependencia de minerales críticos", y podría "complicar" los planes europeos de rearme.

SIPRI ilustra esta advertencia con los casos de Airbus y la compañía francesa Safran, que cubrieron la mitad de sus necesidades de titanio anteriores a 2022 con importaciones rusas y ahora han tenido que buscar nuevos proveedores. Además, ante las restricciones chinas a la exportación de minerales críticos, empresas como la francesa Thales o la alemana Rheinmetall han avisado en 2024 de los posibles altos costes de reestructurar sus cadenas de suministro.

RUSIA TAMBIÉN CRECE, PESE A LAS SANCIONES

Las dos empresas productoras de armas rusas del top 100 de SIPRI, Rostec y United Shipbuilding Corporation, aumentaron sus ingresos por la venta de armas un 23% y alcanzaron los US$31.200 millones, a pesar de las sanciones internacionales por la invasión de Ucrania.

SIPRI afirma que la demanda interna ha sido suficiente para compensar "con creces" la pérdida de ingresos debido a la caída de las exportaciones de armas.

Como problema, SIPRI menciona la "escasez de mano de obra cualificada", lo que a juicio del think tank "podría ralentizar la producción y limitar la innovación". El investigador principal del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del instituto, Diego Lopes da Silva, advierte no obstante de la necesidad de ser "cautelosos" con las predicción respecto a la industria armamentística rusa, puesto que "ha demostrado resiliencia durante la guerra, contrariamente a lo esperado".

ASIA, OCEANÍA Y ORIENTE PRÓXIMO

Asia y Oceanía son las únicas regiones del mundo que registraron una disminución general en los ingresos por la veta de armas entre las 100 principales compañías en 2024, hasta los US$130.000 millones, un 1,2% menos que en 2023.

La caída regional se debió a una disminución del 10% de los ingresos por armas entre las ocho empresas chinas del top 100, siendo la más destacada la caída del 31% en los ingresos por armas de NORINCO, el principal productor chino de sistemas terrestres.

Contrasta con los ingresos por armas en las empresas japonesas y surcoreanas del top 100, que continúan creciendo gracias a la "sólida demanda" europea y nacional, según los datos recopilados por SIPRI.

Además, por primera vez, nueve de las 100 principales empresas de armas tenían su sede en Oriente Próximo, con ingresos de US$31.000 millones. Las tres empresas de armas israelíes incluidas en el ranking aumentaron sus ingresos un 16%, hasta alcanzar los US$16.200 millones.

La clasificación de 2024 incluye cinco empresas armamentísticas turcas, con ingresos totales por armamento de US$10.100 millones, un aumento del 11%, mientras que el conglomerado estatal de Emiratos Árabes Unidos, EDGE Group, ha registrado ingresos por venta de armamento por US$4.700 millones en 2024.