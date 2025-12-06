Armengol dice que dialogar y pactar pensando en el interés general es "la forma útil de hacer política"

MADRID, 6 dic. 2025 (Europa Press) -

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha ensalzado este sábado el legado de la Transición y de la integración española en la Unión Europea y ha afirmado que "la forma útil de hacer política es dialogar, pactar y pensar en el interés general".

"Solo a través del consenso se llega a propuestas que beneficien a la mayoría --ha afirmado ante los líderes políticos en el acto central de aniversario del Día de la Constitución--. Lo vimos el año pasado con la reforma del artículo 49, pero lo hemos visto este 2025 con la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género o con el desarrollo normativo para la atención a pacientes con ELA".

A su juicio, la clase política debe "dar más ejemplos como estos a la ciudadanía" y "ser un paradigma del diálogo, ser un espacio de acuerdo del que la sociedad se sienta orgullosa". "Es vital hacerlo porque los retos que tenemos por delante son numerosos y determinantes para el futuro inmediato de nuestros pueblos", ha añadido.

Incluso ha lanzado retos: "Es imprescindible responder a la crisis de vivienda con medidas transformadoras desde lo público y que garanticen el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, es necesario erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, hasta que ser mujer deje de ser indicador de riesgo para morir asesinada o sufrir discriminación; luchar contra la desigualdad económica, contra la desinformación y los discursos racistas; y potenciar las medidas de adaptación al cambio climático".

Armengol llama a "seguir trabajando en un solo equipo y con un solo objetivo: el bienestar colectivo": "Que los 50 años desde el inicio de la democracia, los 47 años de Constitución o los 40 años desde la adhesión a las comunidades europeas sean un referente desde el que coger impulso para seguir avanzando", ha remachado, animando a que "la niebla no impida ver el sol".

((((HABRÁ AMPLIACIÓN))))