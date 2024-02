Pashinián cree que Azerbaiyán está preparando nuevos ataques contra Armenia

MADRID, 23 Feb. 2024 (Europa Press) -

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, ha anunciado este jueves que la participación del país en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), el organismo regional de seguridad que lidera Rusia junto a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, se encuentra "congelada" debido a que "no cumplió con sus objetivos" en el marco de las acciones de Bakú contra Ereván.

"El Tratado de Seguridad Colectiva no cumplió, en nuestra opinión, sus objetivos con respecto a la República de Armenia, en particular en 2021 y en 2022, y obviamente esto no pudo pasar desapercibido para nosotros (...) De hecho, nuestra participación en este tratado se encuentra congelada", ha manifestado durante una entrevista con la cadena de televisión France 24.

Asimismo, el jefe de Gobierno armenio ha acusado al presidente de Azerbaiyán, Ilhan Aliyev, de entorpecer las conversaciones de paz entre ambos países al interpretar que Bakú no reconoce las fronteras armenias. "Si los principios de integridad territorial e inviolabilidad de las fronteras no son reconocidos por Azerbaiyán, significa que no es posible (llegar a un acuerdo)", ha expresado el primer ministro.

Tras ello, ha asegurado que las autoridades azeríes están usando la situación para "para alimentar su retórica", algo que "lleva a pensar que Azerbaiyán se prepara para un nuevo ataque contra Armenia".

Hace unos días, Pashinián, acusó a Azerbaiyán de estar intentando desencadenar "una guerra a gran escala" tras la muerte de cuatro militares armenios tras disparos "masivos" desde la frontera azerí.

Este enfrentamiento fronterizo fue el más grave entre los dos países desde la reintegración de la región de Karabaj en Azerbaiyán tras una ofensiva militar relámpago en septiembre de 2023. Hasta entonces la zona, de mayoría armenia, había estado más de tres décadas bajo control de fuerzas proarmenias pese a que la comunidad internacional reconocía la región como de soberanía azerí.