Armenia arresta a otro alto clérigo por presunto complot golpista

EREVÁN, Armenia (AP) — Armenia arrestó a otro prominente clérigo por cargos de conspirar contra el gobierno, en la más reciente escalada de una represión contra los críticos abiertos del primer ministro Nikol Pashinyan.

Un tribunal en Ereván ordenó el sábado que el arzobispo Mikael Ajapahyan fuera detenido preventivamente durante dos meses, dijo su abogado Ara Zohrabyan. Señaló que la decisión era “obviamente ilegal e infundada” y que su cliente apelará.

Los fiscales estatales acusan a Ajapahyan de llamar públicamente a un derrocamiento armado del gobierno.

El viernes, las fuerzas de seguridad se enfrentaron con multitudes en la sede de la Iglesia Apostólica Armenia, en las afueras de Ereván, mientras intentaban arrestar a Ajapahyan. En varios videos que circulan en las redes sociales aparecen clérigos forcejeando con la policía, mientras sonaban las campanas de una catedral cercana.

Después de que el Servicio de Seguridad Nacional de Armenia instara a Ajapahyan a presentarse ante las autoridades, los medios locales lo mostraron entrando al edificio del Comité de Investigación de Armenia con sus túnicas grises.

“Nunca me he escondido y no voy a esconderme ahora”, dijo el viernes el prelado a los periodistas. “Digo que lo que sucede ahora es ilegal. Nunca he sido ni soy una amenaza para este país; la principal amenaza está en el gobierno”.

El año pasado, decenas de miles de manifestantes pidieron la destitución de Pashinyan después de que Armenia acordara entregar el control de varios poblados fronterizos a Azerbaiyán y normalizar las relaciones entre los vecinos y acérrimos rivales.

El miércoles, las autoridades arrestaron al arzobispo Bagrat Galstanyan, quien lidera el movimiento opositor Lucha Sagrada. Fue acusado de planear una campaña de sabotaje para derrocar a Pashinyan, cargos que su abogado rechazó como “ficción”.

Miembros de Lucha Sagrada, que se han opuesto decididamente a la entrega de los pueblos fronterizos, acusaron al gobierno de reprimir los derechos políticos.

Aunque la concesión territorial era el tema central del movimiento, se ha expandido a una amplia gama de quejas sobre Pashinyan, quien llegó al poder en 2018.

Otro abierto crítico del gobernante, el multimillonario ruso-armenio Samvel Karapetyan, fue arrestado la semana pasada por cargos de llamar al derrocamiento del gobierno, lo cual negó.

Armenia y Azerbaiyán han estado enfrascados en disputas territoriales desde principios de la década de 1990, cuando varias partes de la Unión Soviética presionaron para independizarse de Moscú. Tras el colapso de la URSS en 1991, fuerzas separatistas étnicas armenias, respaldadas por el ejército de ese país, adquirieron el control de la región azerbaiyana de Karabaj y territorios cercanos.

En 2020, Azerbaiyán recuperó amplias franjas de territorio que habían sido mantenidas durante casi tres décadas por fuerzas armenias. En septiembre de 2023, en una rápida campaña militar, Azerbaiyán reclamó completamente el control de Karabaj, y Armenia posteriormente entregó los pueblos fronterizos.

Recientemente, Pashinyan ha buscado normalizar las relaciones con Azerbaiyán. La semana pasada, también visitó Turquía, el principal aliado de ese país, para reparar una histórica ruptura.

Turquía y Armenia tienen una disputa de más de un siglo sobre las muertes de alrededor de 1,5 millones de armenios en masacres, deportaciones y marchas forzadas que comenzaron en 1915 en el Imperio Otomano. La mayoría de los historiadores consideran el evento como un genocidio. Turquía rechaza vehementemente la etiqueta; ha admitido que muchos murieron en esa era, pero insiste en que el número de muertos está inflado y fue provocado por disturbios civiles.

Los intentos de destituir a Pashinyan, quien llegó al poder en 2018, no tuvieron éxito.

Aunque las concesiones territoriales eran un tema central para Lucha Sagrada, éste se ha expandido a una amplia gama de quejas sobre Pashinyan a medida que la relación de la Iglesia Apostólica con el gobierno se deterioró.

El 8 de junio, el gobernante pidió la renuncia del líder de la iglesia, Karekin II, tras acusarlo de tener un hijo a pesar de un voto de celibato. La iglesia emitió un comunicado en ese momento, acusando al mandatario de socavar la “unidad espiritual” de Armenia, pero no abordó la afirmación sobre el hijo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.