Armenia denuncia el "bloqueo ilegal" del corredor de Lachín y alerta de una "limpieza étnica"

Ereván acusa a Azerbaiyán de intentar "crear unas condiciones incompatibles con la vida" para la población de Nagorno Karabaj

El Gobierno de Armenia ha denunciado el "bloqueo ilegal" por parte de Azerbaiyán del corredor de Lachín y ha alertado de que esta medida "punitiva" por parte de Bakú busca "crear unas condiciones incompatibles con la vida" para la población de Nagorno Karabaj para su "limpieza étnica".

"Ya han pasado siete meses desde que las autoridades azeríes bloquean de forma ilegal el corredor de Lachín, un salvavidas que conecta Nagorno Karabaj con el mundo exterior", ha dicho el Ministerio de Exteriores armenio, que ha acusado a Bakú de "violar directamente el comunicado trilaterl de noviembre de 2020", firmado tras el final de la Segunda Guerra de Nagorno Karabaj.

Asimismo, ha lamentado que las autoridades azeríes "ignoren claramente los llamamientos de la comunidad civilizada para poner fin el bloqueo en el corredor de Lachín", incluidas "órdenes legalmente vinculantes por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 22 de febrero y el 6 de julio (de 2023)".

"Durante estos meses, la crisis humanitaria en Nagorno Karabaj como resultado del bloqueo del corredor de Lachín ha seguido deteriorándose. Se está viendo exacerbada por el corte desde hace meses del suministro de gas y electricidad por parte de Azerbaiyán", ha señalado el ministerio armenio.

En esta línea, ha denunciado que "desde el 15 de junio, el suministro de alimentos a Nagorno Karabaj ha sido completamente detenido" y ha recordado que antes del bloqueo en el corredor de Lachín la zona "recibía aproximadamente 400 toneladas de carga". "Sin embargo, después del 12 de diciembre, la cantidad de comida transportada por el contingente de pacificación ruso se redujo por diez", ha argüido.

Por ello, ha advertido de que "en estos momentos, la población de Nagorno Karabaj hace frente a una amenaza real de hambruna, ya que el suministro de todo tipo de bienes ha sido prohibido" y ha añadido que las acusaciones de Azerbaiyán sobre "contrabando" en vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) "demuestra la desesperada situación de la población".

El Servicio Estatal Fronterizo azerí indicó en un comunicado que sus empleados "han detectado en repetidas ocasiones durante el último periodo intentos de contrabando de diversos bienes en vehículos del CICR", antes de apuntar que "pese a que el CICR fue advertido de esto a través de canales oficiales, las acciones ilegales continuaron y no se dieron los pasos necesarios para evitarlo".

Por su parte, el CICR dijo que "es consciente de las preocupaciones sobre el transporte de bienes no autorizados" en el corredor de Lachín y recalcó que "no apoya estas actividades", si bien incidió en que "no se ha encontrado material no autorizado en ningún vehículo propiedad del CICR".

La Guardia Fronteriza azerí anunció en abril la instalación de un "puesto fronterizo" en el corredor de Lachín en respuesta al "transporte de personal, municiones, minas y otro equipamiento militar de Armenia a grupos armados ilegales armenios en Azerbaiyán", unas acusaciones rechazadas por Ereván.

Pide una investigación internacional

Por otra parte, el Ministerio de Exteriores armenio ha incidido en que la situación es "la misma" en el sistema sanitario, con "clara escasez de medicamentos para dar una atención adecuada". "Muchos grupos vulnerables, incluidas embarazadas, pacientes de cáncer y diabetes y niños hacen frente a graves problemas de salud. Ya ha habido un aumento de las tasas de mortalidad en Nagorno Karabaj", ha subrayado.

"Sólo unas pocas personas que pueden llegar a Armenia a través del CICR para recibir atención médica urgente. Tanto ellos como los que los acompañan sons ometidos a procedimientos humillantes y a un tratamiento degradante, siendo grabados y explotados por la máquina de propaganda azerí como herramienta para afirmar falsamente que hay un movimiento sin restricciones de personas en el corredor de Lachín", ha explicado.

En este contexto, ha descrito como "desafortunado" que la comunidad internacional y las organizaciones humanitarias "hayan sido incapaces de obtener acceso humanitario a Nagorno Karabaj para llevar a cabo una misión de investigación adecuada y entregar ayuda humanitaria" y ha pedido a la comunidad internacional que "use todas las herramientas disponibles para garantizar la aplicación de las órdenes legalmente vinculantes de la CIJ sobre la apertura del corredor de Lachín".

"Esto es crucial para evitar una catástrofe humanitaria en Nagorno Karabaj y detener la política de limpieza étnica. El mundo civilizado no puede y no debe tolerar estas acciones y desprecio de las órdenes legalmente vinculantes de la CIJ", ha zanjado el Ministerio de Exteriores de Armenia.

Armenia y Azerbaiyán han intercambiado también durante los últimos meses numerosas acusaciones de violación del alto el fuego de 2020, que puso fin a la Segunda Guerra de Nagorno Karabaj --tras la de 1994--. El conflicto se saldó con victoria de Azerbaiyán, que recuperó territorios tomados por Armenia en la Primera Guerra de Nagorno Karabaj, incluida la importante ciudad de Shusha.

Desde entonces, ambos países han mantenido diversos contactos para intentar firmar un acuerdo de paz, si bien las conversaciones han encontrado diversos obstáculos, incluida la situación en torno al corredor de Lachín, que conecta Armenia con la autoproclamada república de Arstaj. La zona cuenta con la presencia de militares rusos desplegados como fuerzas de paz en virtud del citado acuerdo de alto el fuego.

