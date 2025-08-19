Armenia dice a Irán que controlará corredor terrestre desarrollado por EEUU

El primer ministro armenio dijo el martes al presidente de Irán que su país controlará un corredor desarrollado por Estados Unidos para enlazar a Azerbaiyán con un exclave suyo, a pesar de la oposición del gobierno iraní.

El corredor debe unir a Azerbaiyán con Najicheván, un exclave suyo limítrofe con Irán y Turquía.

El proyecto, denominado la "Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional" (TRIPP), forma parte de un acuerdo firmado a principios de este mes en Washington entre Armenia y Azerbaiyán, dos exrepúblicas soviéticas enfrentadas por disputas territoriales desde hace décadas.

Según el acuerdo, Estados Unidos desarrollará la ruta y "las carreteras que pasen por Armenia estarán bajo la jurisdicción exclusiva de Armenia", dijo el primer ministro Nikol Pashinyan al presidente iraní Masud Pezeshkian, en una reunión celebrada en Ereván, la capital armenia.

"La seguridad será proporcionada por Armenia, no por ningún tercer país", agregó Pashinyan.

Agregó que el corredor abriría nuevas perspectivas económicas entre los dos países y podría ofrecer una vía ferroviaria desde Irán hasta la costa del mar Negro a través de Armenia.

Irán, por su parte, se opone desde hace tiempo a la ruta, también conocida como el corredor de Zangezur, porque teme que la aísle de Armenia y del resto del Cáucaso, y que acerque a sus fronteras a fuerzas extranjeras potencialmente hostiles.

"La gobernanza en la región del Cáucaso debe seguir siendo caucásica. Externalizar la resolución de los asuntos del Cáucaso a fuerzas extrarregionales la complicará", comentó, por su parte, Pezeshkian.

"La posición de Irán siempre ha sido rechazar cualquier cambio en las fronteras internacionales de la región del Cáucaso", agregó el presidente iraní.