Armenia dice que existe la posibilidad de lograr un acuerdo de paz con Azerbaiyán "a finales de año"

Bakú critica las afirmaciones del secretario del Consejo de Seguridad de Armenia sobre la delimitación fronteriza

MADRID, 5 Jun. 2023 (Europa Press) -

El secretario del Consejo de Seguridad de Armenia, Armen Grigorián, ha afirmado que existe la posibilidad de que Armenia y Azerbaiyán logren un acuerdo de paz "a finales de año", en medio de los contactos diplomáticos entre ambas partes para intentar poner fin a décadas de conflicto en torno a la región de Nagorno Karabaj.

"Las negociaciones están en marcha de forma muy intensa. Si podemos mantener esta intensidad y hay un firme apoyo de la comunidad internacional, existe la posibilidad de que logremos un acuerdo de paz a finales de año", ha señalado en una entrevista concedida a la cadena de televisión pública armenia 1TV.

"El apoyo de la comunidad internacional es muy importante en la agenda de paz y consideramos que el encuentro (en la capital de Moldavia, Chisinau) ha sido positivo. Se discutieron todos los asuntos en la agenda. El fin del bloqueo, la delimitación y demarcación de la frontera y la resolución del conflicto en Nagorno Karabaj", ha explicado.

En este sentido, Grigorián ha reseñado que Ereván "ha enfatizado que debe crearse un mecanismo internacional y que Stepanakert --capital de la autoproclamada región de Nagorno Karabaj, cuyo nombre oficial es Artsaj-- y Bakú deben discutir sobre seguridad y derechos". "También se abordaron asuntos humanitarios, lo que es muy importante ser capaces de encontrar una solución a estos temas", ha defendido.

Así, ha desvelado que durante los contactos en Chisinau las partes han logrado "algunos progresos sobre la demarcación del mapa de 1975", antes de hacer hincapié en que "el control total de los servicios fronterizos debe estar bajo control armenio". "La posición de Armenia sobre este punto es muy clara y creo que la han tenido en cuenta. Esperamos que otros socios avancen también a partir de este principio", ha manifestado.

Grigorián ha apuntado que entre los principios de desbloqueo del transporte por carretera figuran la soberanía y jurisdicción sobre las carreteras que atraviesan territorio armenio, antes de incidir en que las autoridades armenias deberían recibir de forma recíproca la oportunidad de movimiento a través de territorio azerí. "Armenia ha sido presionada desde hace mucho para encontrar una solución al margen de estos principios, pero ahora está claro que Armenia no dará este paso", ha puntualizado.

Por último, ha reseñado que uno de los objetivos de Azerbaiyán con su ofensiva en septiembre de 2022 fue "aplicar una presión militar para lograr un cambio de postura de Armenia", tal y como ha recogido la agencia armenia de noticias Armenpress.

El Ministerio de Exteriores azerí ha respondido con un comunicado en el que ha acusado a Grigorián de "distorsionar la esencia de los asuntos" y "engañar a la comunidad internacional y a la sociedad armenia", antes de incidir en que las partes acordaron en Praga y en Sochi que "la delimitación (fronteriza) se llevará a cabo a partir de la base del reconocimiento mutuo de la integridad territorial y la soberanía".

"Es bien conocido por la parte Armenia que no hay acuerdo en estas u otras reuniones sobre los mapas que se usarán de base para la delimitación", ha manifestado, antes de apostar por "analizar y revisar todos los documentos legales significativos". "En lugar de insistir en la referencia especial a un mapa de 1975, sería más útil que Armenia empezara el trabajo de delimitación. No debe olvidarse que tras la Guerra Patriótica de 2020 fue Armenia la que no respondió durante mucho tiempo a la propuesta de delimitación de las fronteras", ha argüido.

Bakú ha apuntado además que "la acusación de una agresión de Azerbaiyán contra Armenia, que ocupó territorios azeríes durante cerca de 30 años y que aún ocupa ocho aldeas de Azerbaiyán, sin retirar totalmente sus fuerzas de territorio de Azerbaiyán a pesar de los acuerdos escritos y verbales alcanzados (...) es totalmente infundada", antes de acusar a Ereván de "obstruir el proceso" de desbloqueo de las conexiones de transporte.

"Recordamos a la parte armenia, que quiere evitar sus obligaciones malinterpretando los acuerdos, que esta actividad destructiva, además de no servir a la causa de restaurar la paz en la región, principalmente no va en favor de Armenia", ha apostillado el Ministerio de Exteriores azerí a través de un comunicado publicado en su página web.

Acusaciones sobre violaciones del alto el fuego

Durante la jornada, las autoridades de Nagorno Karabaj han acusado a Azerbaiyán de "violar el alto el fuego" con el uso de "armas cortas", tras acusar el domingo a Bakú de "desinformación" por su denuncia sobre disparos efectuados contra sus posiciones en la zona fronteriza. Ereván tildó igualmente las palabras de Bakú de "otra desinformación", según un comunicado de su Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa azerí acusó a "miembros de destacamentos armados ilegales armenios en territorio de Azerbaiyán, en zonas donde las tropas de pacificación rusas están desplegadas temporalmente" de abrir fuego contra "posiciones del Ejército azerí" en las regiones de Shusha y Jojaly. Por otra parte, Bakú dijo que había interceptado un dron usado por "destacamentos armados ilegales armenios".

Ambos países han intercambiado durante los últimos meses numerosas acusaciones de violación del alto el fuego de 2020, que puso fin a la Segunda Guerra de Nagorno Karabaj --tras la de 1994--. El conflicto se saldó con victoria de Azerbaiyán, que recuperó territorios tomados por Armenia en la Primera Guerra de Nagorno Karabaj, incluida la importante ciudad de Shusha.

Desde entonces, ambos países han mantenido diversos contactos para intentar firmar un acuerdo de paz, si bien las conversaciones han encontrado diversos obstáculos, incluida la situación en torno al corredor de Lachín, que conecta Armenia con la autoproclamada república de Arstaj. La zona cuenta con la presencia de militares rusos desplegados como fuerzas de paz en virtud del citado acuerdo de alto el fuego.

Europa Press