Armenia.- La UE apoya el mantenimiento de la paz en Armenia con 15 millones en iniciativas de desminado

BRUSELAS, 2 dic. 2025 (Europa Press) -

La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha anunciado este martes un plan de 15.000.000 de euros con iniciativas de desminado, en el marco de su apoyo para mantener la paz en Armenia, al tiempo que ha prometido respaldo al país ante las injerencias rusas de cara a las próximas elecciones.

En el marco de la reunión con el país del Cáucaso celebrada en Bruselas, la jefa de la diplomacia europea ha confirmado la iniciativa que busca "mantener la paz y una Armenia más resiliente".

"Esto financiará una variedad de iniciativas, incluida la formación y el equipamiento para el desminado, así como medidas regionales de fomento de la confianza", ha señalado.

Kallas ha expresado también el respaldo a las autoridades armenias de cara a las elecciones del próximo año, ante la "intensificación" de las campañas de desinformación "de Rusia y sus representantes".

"Vemos las mismas redes que observamos desplegadas y activas en Moldavia, así que el guion es idéntico", ha indicado, apuntando que la UE aportará fondos para facilitar la detección, el análisis y la respuesta a la injerencia extranjera.

De esta forma, ante el ministro de Exteriores armenio, Ararat Mirzoyan, la responsable de Exteriores de la UE ha insistido en que Armenia "no enfrenta estos desafíos sola". "Estamos aquí para proporcionar apoyo activo", ha recalcado.

El pasado agosto Ereván y Bakú firmaron el acuerdo de paz que pone fin a décadas de conflicto entre ambos países, en especial a cuenta de la región del Alto Karabaj. En el acuerdo los países se abstienen al uso de la fuerza o la amenaza de hacerlo, así como confirman "la no injerencia en los asuntos internos de cada uno". La iniciativa se forjó bajo los auspicios de Estados Unidos y plantea la creación de un corredor estratégico cerca de la frontera iraní.