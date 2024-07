Armenia y Turquía acuerdan evaluar una posible apertura de un paso fronterizo ferroviario

Ereván y Ankara han acordado este martes evaluar una posible apertura de un paso fronterizo ferroviario que conecta la ciudad turca de Akyaka con la ciudad armenia de Ajurik como parte del proceso de normalización entre ambos países.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Armenia, Ruben Rubinián, se ha reunido este martes con el representante de la delegación turca, Serdar Kilic, en Margara, cerca de la frontera con Turquía, según ha informado el Ministerio de Exteriores armenio.

Las partes han reafirmado su compromiso con los acuerdos alcanzados en otras reuniones y han acordado evaluar los pasos técnicos para abrir el paso y simplificar los procedimientos de visado para titulares con pasaportes diplomáticos u oficiales.

Las conversaciones se iniciaron en diciembre de 2021. Durante la cuarta reunión celebrada en julio de 2022 en Viena, la capital de Austria, ambas delegaciones acordaron reabrir el cruce de la frontera terrestre para ciudadanos de terceros países.

Ambos países se encuentran sumidos desde hace meses en un proceso para normalizar sus lazos diplomáticos, gravemente dañados por el apoyo de Turquía a Azerbaiyán en el conflicto de la región de Nagorno Karabaj y por la negativa de Ankara a reconocer el genocidio armenio cometido por el antiguo Imperio otomano entre 1915 y 1923.

Turquía no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieran, pero no admite que se tratase de un genocidio, y sostiene que las muertes no fueron resultado de un plan de exterminio masivo por parte del Imperio otomano.

Europa Press