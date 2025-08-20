Armenia/Azerbaiyán.- Albares traslada a homólogos de Armenia y Azerbaiyán la voluntad de España de acompañar el acuerdo

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha trasladado a sus homólogos de Armenia y Azerbaiyán el respaldo de España al acuerdo alcanzado entre los dos países con la mediación de Estados Unidos de cara a la normalización de relaciones y la voluntad del Gobierno de acompañar su implementación.

El jefe de la diplomacia ha mantenido sendas conversaciones telefónicas con sus homólogos de Armenia, Ararat Mirzoyan, y de Azerbaiyán, Bayramov Jeyhun, para hacerles llegar su respaldo al proceso de normalización con vistas a una paz definitiva iniciado por los dos países con la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Les he felicitado por los acuerdos alcanzados", ha señalado Albares en un mensaje publicado en redes sociales. "España apoya la normalización de las relaciones entre los dos países para consolidar una paz duradera", ha señalado.

"La paz definitiva entre Azerbaiyán y Armenia es un objetivo de la política exterior de España", ha remarcado Albares, quien ha aprovechado sus contactos para trasladar a ambos ministros la voluntad de España de acompañar "la implementación del acuerdo que es una gran noticia para la región".

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, suscribieron el pasado 8 de agosto en la Casa Blanca en presencia de Trump un acuerdo por el que se comprometieron a dejar atrás casi cuatro décadas de disputas renunciando a sus reivindicaciones territoriales y a recurrir al uso de la fuerza contra el otro y a negociar un acuerdo definitivo sobre sus fronteras.

Ya entonces, el Gobierno se felicitó por el acuerdo alcanzado y expresó su confianza en que "suponga un paso decisivo hacia la paz definitiva y la normalización completa de las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán tras décadas de conflicto".

"España espera que estos acuerdos abran una nueva etapa de cooperación, entendimiento mutuo y desarrollo, en beneficio de ambos países y de toda la región", señaló entonces en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores.