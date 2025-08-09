Armenios y azerbaiyanos reciben con esperanza y cautela acuerdo de paz mediado por EEUU

EREVÁN, Armenia (AP) — Residentes y políticos de Armenia y Azerbaiyán respondieron el sábado con una cautelosa esperanza —y escepticismo en algunos casos— después de que sus líderes firmaran en la Casa Blanca un acuerdo mediado por Estados Unidos, destinado a poner fin a décadas de hostilidades.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, firmaron el acuerdo el viernes en presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se situó entre los líderes mientras se daban la mano, un gesto que Trump reforzó al unir sus manos.

Aunque el acuerdo no constituye un tratado de paz formal, representa un importante paso diplomático hacia la normalización de las relaciones. Técnicamente, ambos países siguen en guerra, y el acuerdo no resuelve la prolongada querella sobre la región en disputa de Nagorno-Karabaj.

Sin embargo, refleja las cambiantes dinámicas de poder tras la victoria militar de Azerbaiyán en 2023, que forzó la retirada de las fuerzas armenias y de los armenios étnicos de la región.

Entre las disposiciones del acuerdo se encuentra la creación de un nuevo corredor de tránsito, denominado la “Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional”, destacando un cambiante panorama geopolítico en medio de la disminución de la influencia rusa en el Cáucaso meridional.

Nagorno-Karabaj ha sido el foco del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán desde la desintegración de la Unión Soviética. Aunque es reconocida internacionalmente como parte de Azerbaiyán, la región montañosa fue controlada durante décadas por fuerzas armenias étnicas respaldadas por Armenia. Dos guerras —a principios de los años 90 y nuevamente en 2020— dejaron decenas de miles de muertos y desplazados. En 2023, Azerbaiyán recuperó el control de la mayor parte del territorio en una rápida ofensiva.

Esperanza por la paz y un Moscú más débil

Ali Karimli, líder del opositor Partido del Frente Popular de Azerbaiyán, escribió en Facebook que la firma del acuerdo “sin duda ha acercado significativamente a Azerbaiyán y Armenia a la paz”, y señaló que ha dado “otro golpe...

a la influencia de Rusia en el Cáucaso meridional”, al tiempo que profundiza los lazos con Estados Unidos.

Arif Hajili, presidente del partido opositor azerbaiyano Musavat, dijo que, en su opinión, “el aspecto más positivo de la firma en Washington fue la ausencia de Rusia en el proceso”.

Manifestó que la estabilidad duradera en la región está en función de la continua disminución del poder ruso, lo cual “depende del resultado de la guerra ruso-ucraniana”.

Hajili también advirtió sobre los desafíos persistentes, incluida la dependencia económica de Armenia con respecto a Moscú y unos 2 millones de azerbaiyanos que viven en Rusia.

“Rusia seguirá utilizando estos factores como palancas de presión”, expresó.

Esperanza en las calles de la capital de Azerbaiyán

“Hemos esperado mucho tiempo que se firme este acuerdo”, dijo a The Associated Press Gunduz Aliyev, un residente de Bakú. “No confiábamos en Armenia, nuestro vecino. Por eso se necesitaba un estado fuerte que actuara como garante. Rusia no pudo hacerlo, pero Estados Unidos lo logró”.

“Estados Unidos asume toda la responsabilidad por la seguridad. Esto traerá paz y estabilidad”, dijo Ali Mammadov, otro azerbaiyano. “Las fronteras se abrirán pronto y se establecerán relaciones normales con Armenia”.

Abulfat Jafarov, también en Bakú, expresó su gratitud a los tres líderes.

“La paz siempre es algo bueno”, afirmó. “Damos la bienvenida a cada paso hacia el progreso”.

Opiniones más divididas en la capital armenia

Algunas personas en Ereván no estaban seguras del significado del acuerdo.

“Siento incertidumbre, porque aún se necesita aclarar mucho. Hay aspectos poco claros, y aunque el primer ministro de Armenia hizo algunas declaraciones desde Estados Unidos, se necesitan más detalles”, dijo Edvard Avoyan.

Pero el empresario Hrach Ghasumyan pudo ver beneficios económicos.

“Si los gasoductos y oleoductos pasan por Armenia y se abren rutas ferroviarias, sería beneficioso para el país”, comentó. “Hasta ahora, todas las rutas principales han pasado por Georgia, dejando a Armenia al margen y económicamente limitada”.

Otros se mostraron escépticos de que se pudiera lograr la paz y expresaron su descontento con los términos del acuerdo.

“Es poco probable que esa declaración traiga una paz real a la región, y somos muy conscientes de la postura de Azerbaiyán”, dijo Ruzanna Ghazaryan. “Este acuerdo inicial no nos ofrece nada; las concesiones son completamente unilaterales”.

